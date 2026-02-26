Daha evleneli altı ay olmadı… Hayranları ona ‘Boşa şu adamı’ demeye başladı… ‘Ben kocama çok aşığım’

Haberin Devamı

Kendisi bu seçiminden oldukça mutlu olsa da hayranlarının bazıları başından beri bu aşka ve bu evliliğe karşılar.

Bunun sebebi de kocası Benny Blanco’yu Selena Gomez’in yanına layık görmemeleri. Onun “çirkin”, kaba ve Selena’dan “aşağıda” gördüklerini söyleyen kimi hayranları ünlü şarkıcının yanlış bir karar verdiğini ve onunla evlenmesinin bir hata olduğunu söylüyor.

Selena Gomez ise tam bu eleştirilerin yeniden gündeme geldiği ve hayranlarının ona sosyal medyadan “Boşan bu adamdan!” mesajları yolladığı bir dönemde bir video paylaşarak kocasına olan aşkını haykırdı.

Haberin Devamı

33 yaşındaki ünlü şarkıcı, 37 yaşındaki müzik yapımcısı kocasıyla öpüşürken çekilmiş romantik bir videoyu Instagram Hikayelerinde paylaştı.

Selena Gomez videonun üzerine "Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum aşkım" diye yazdı.

Video, beyaz bir balıkçı yaka kazak giyen Gomez'in eşini öpmek için eğilmesi ve kameraya parlak bir gülümseme göndermesiyle başladı.

Oyuncu daha sonra Blanco'yu tekrar öptü, bu sefer yanağına bir öpücük kondurdu. Çift daha sonra kameraya gülümserken başlarını birbirine yasladı ve Gomez Blanco'ya bir öpücük daha verdi.

Gomez'in bu coşkulu sevgi gösterisi, Blanco'nun podcast yayınında kirli ayaklarını gördükten sonra hayranları tarafından “iğrenç” olarak nitelendirilmesinin ve duş alması yönünde çağrıda bulunulmasının ardından geldi.

Haberin Devamı

Blanco, salı günü Friends Keep Secrets adlı podcast'ini yayınladı, ancak hayranların konuşmasına neden olan şey içeriği değildi. Bunun yerine, sohbet boyunca kanepeye koyduğu kirli ayakları dikkatlerini dağıttı.