Daha düne kadar ekranın yıldızıydı... Diziyle beraber kariyeri de bitti... Artık bu hayata mecburum, alışacağım!

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Hatta sırf bu üzüntüsü yüzünden 80'inci yaşına da boynu bükük girdi. Geliri kesildiği için duyduğu gelecek kaygısı bir yana kapı kapı TV dünyasındaki dostlarını ziyaret etti... Yeni projelere dahil olmak için yapmadığı kalmadı.

Ama görünüşe göre sonunda gerçeği kabul etti ve köşesine çekilmeyi kabullendi.

NİHAYET GERÇEĞİ KABULLENDİ

Bu anlattığımız yılların oyuncusu Tom Selleck'in kısa öyküsü...

Geçtiğimiz şubat ayında 80 yaşına giren ünlü oyuncu, 14 yıl başrolünü üstlendiği Blue Bloods adlı dizinin beklenmedik final kararından sonra kelimenin tam anlamıyla yas tutmaya başlamıştı.

Sürekli olarak katıldığı etkinliklerde dizi iyi izlendiği halde final yapmasını eleştirdi, hatta işsiz kalırsa yıllar önce satın aldığı çiftliğini bile satmak zorunda kalacağını söyledi.

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Yine de yakın çevresine bakılırsa sonunda hayatının gerçeğini kabul etti ve vites küçültmeye, yani sakin bir emekli hayatı yaşamaya başladı.

Closer Weekly'ye konuşan bir kaynak "Tom nihayet, ayağını gaz pedalından çekti ve bu da onu sevenler için büyük bir rahatlama kaynağı oldu" dedi.

Aynı kaynak "Yıllardır sanki 40 yaşındaymış gibi setten sete koştu, geri kalan zamanlarında çiftliğiyle ilgilendi. Ama şimdilerde çok daha sakin ve yavaş bir hayata geçiş yaptı" diye sürdürdü sözlerini.

1980'li yıllarda Magnum PI adlı diziyle ün kazandıktan sonra hiç durmadan filmler, diziler çalıştı Tom Selleck. Böyle böyle 80 yaşına kadar geldi.

BU İŞE EN ÇOK KARISI SEVİNDİ

Son olarak rol aldığı Blue Bloods'ın geçen yıl final yapmasından sonra da her ne pahasına olursa olsun kariyerini sürdürmek istedi.

Hatta bunun için sağlığını düşünmesini söyleyen karısı Jillie Mack ve kızı Hannah'yı bile duymazdan geldi.

14 yıl başrol oynadığı Blue Bloods dizisinin bitmesiyle büyük çaplı bir şok yaşayan ve boşluğa düşen Tom Selleck, bu duruma da isyan etti. Ama sonunda durumu kabullenip karısı Jillie Mack'ın dediği noktaya geldi.

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Tom Selleck'in 1987 yılında evlendiği 67 yaşındaki Jillie Mack, ünlü oyuncunun artık mesleğine biraz ara vermesini ve hayatın keyfini çıkarmasını istiyordu zaten.

YAŞI İLERLEDİ... BEDENİ ONU UYARIYOR

Sonunda kocası da zamanın bedeni üzerinde yarattığı etkileri dikkate alıp yavaşlamaya karar verdi.

Yine aynı kaynak "Jillie, artık Tom'un yıllardır daha yavaş bir hayat sürmesi için kendisini uyaran bedenini dinlemeye başlamasından büyük bir mutluluk duyuyor" diye konuştu.

Yine de diğer yandan zam zamanlı çalışan bir oyuncuyken bir anda emekli olmaya da hemen alışabilmiş değil. Boş kalmanın acısını bütün gün çiftliğinde oradan oraya koşturarak çıkarıyor söylenenlere göre.

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Görünüşe göre bu durumdan en çok mutlu olan ise Tom Selleck'in karısı Jillie Mack oldu... Böylece artık yıllardır hayal ettiği gibi evinde kocasıyla birlikte vakit geçirme şansına sahip oldu.