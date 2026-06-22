Daha düne kadar 'Dünyadan haberi yok' deniyordu... Karısı, şarkı söylediği görüntüleri paylaştı... Bir mucize mi oldu yoksa!

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Bundan dört yıl önce şu anda evli olduğu karısı Emma Heming, eski karısı Demi Moore, yetişkin kızları Rumer, Scout, Tallulah, küçük kızları Mabel ve Evelyn imzasıyla yapılan açıklamada Willis'e afazi teşhisi konulduğunu açıkladı.

Çok zaman geçmemişti ki bu kez Willis ile ilgili son teşhis duyuruldu: Ünlü oyuncu frontotemporal demansın pençesine düşmüştü.

Aradan geçen zaman içinde hem karısı Emma, hem eski karısı Demi, kızlarıyla birlikte onu sevgi çemberine aldılar... Hakkındaki gelişmeleri de sık sık kamuoyuna bildirdiler.

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ARTIK KARISI VE KIZLARIYLA AYNI EVDE YAŞAMIYOR

Bir zamanların ünlü oyuncusu Bruce Willis ile ilgili son gelişme, artık karısı Emma ve kızları Mabel ve Evelyn ile aynı evde yaşamadığıydı.

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Emma Heming'in anlattığına göre Willis, yine kendisine ait başka bir evde bakıcılarının becerikli ve tecrübeli ellerine teslim edilmişti.

Karısı Emma, bunun hayatı boyunca aldığı en zor karar olduğunu belirtip "Yine de kızlarımızın mutluluğu için Bruce da bunun böyle olmasını isterdi" diye konuştu.



GÖRÜNTÜLERİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Başlarda zor da olsa hem ailesi hem hayranları Bruce Willis'in hastalığını, mesleğinden beklenmedik şekilde emekli olmasını içine sindirmeye başlamıştı.

Ünlü oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği bile konuşuluyordu.

Bütün bunların üzerine karısı Emma Heming'in paylaştığı bir video kelimenin tam anlamıyla ortalığı karıştırdı.

O ŞARKI SÖYLEDİ KÜÇÜK KIZLARI KAHKAHALARLA GÜLDÜ

Heming; geçen hafta sonu hayatında yeni ve önemli bir sayfa açtı. Artık 40'lı yaşlarını geride bırakıp 50 yaşına girdi.

Bu özel değişimin şerefine de bir sosyal medya paylaşımı yaptı. O paylaşımlardan birinde yer alan kocası Bruce Willis'in videosu ise hayranlarında, kelimenin tam anlamıyla karmaşık duygular yarattı.

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O videoda Willis, üzerinde beyaz bir tişört ve kot pantolonuyla bir yandan balon şişirip bir yandan da karısına "Mutlu yıllar" şarkısı söylerken görülüyordu.

Hatta helyum gazı yüzünden değişen sesi iki küçük kızı Mabel ile Evelyn'i güldürüyordu o anlarda. Her ne kadar küçük kızların yüzü görünmese de kahkahaları Willis'in görüntüsüne eşlik ediyordu.

O GÖRÜNTÜLER KAFA KARIŞTIRDI

Emma Heming, bu görüntülerin ardından kendisinin ve Willis'in neşeli parti şapkaları taktığı bir fotoğrafı da paylaştı.

Son dört yıldır demans ile mücadele eden kocasının bakımıyla ilgilenen Heming, paylaşımında, 50'li yaşlarının kendisine getireceği her şeye hazır olduğunu belirtti.

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O paylaşımda Heming'in satırlarından daha fazla ilgi çeken ayrıntı, elbette Bruce Willis'in görüntüsü oldu.

SAHTE UMUT BALONU

Çünkü birçok kişi o görüntünün yeni olduğunu düşündü. Hatta Willis'in durumu konusunda sahte bir umut olduğunu söylersek yanılmayız.

Sosyal medyada birçok kişi "Bruce ne kadar iyi görünüyor" diye görüş belirtti.

Ama sonra başka bazı kişiler kafalardaki soru işaretlerini giderip bu "sahte umut" balonunu söndürdü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Her ne kadar Emma Heming, videonun tarihini belirtmemiş olsa da o görüntüler ne yazık ki Bruce Willis'in sağlığının yerinde olduğu son dönemlerde çekilmişti.

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Doğrusu karısı Emma bazı sosyal medya platformlarında bu eski görüntüleri tarihini bile belirtmeden paylaştığı için eleştirildi.

Diğer yandan bazı kişiler de "Belki de kocasının eski halini hatırlamak istedi yeni yaşına girerken" diyerek onun yanında yer aldı.

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'KOCAM BENİ VE KIZLARINI TANIYABİLİYOR'

Emma Heming, frontotemporal demans ve bunun Bruce Willis'e etkisi konusunda bir açıklama da yapmıştı bir süre önce.

Katıldığı bir podcast yayınında Emma Heming, demansın farklı türleri olduğunu hatırlatıp Willis'in yakalandığının konuşma yetisini etkilediğini söyledi.

Demans ile Alzheimer'ın aynı hastalık olmadığını hatırlatan Emma Heming, Bruce Willis'in kendisini, Demi Moore'u ve beş kızını da tanıdığını sözlerine ekledi.