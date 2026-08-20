Daha dün sokakta bile sarılıp öpüşüyorlardı... Aşk değil saman aleviymiş meğer!

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 14:44
Ünlülerin yaşadığı aşkların gerçekten de saman alevi gibi yanıp söndüğünü bilmeyen kalmadı artık...
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Bir süre her yerde el ele göz göze görülen bir çift, daha üzerinden fazla zaman geçmeden iki yabancı haline gelebiliyor.DAHA BİR YIL BİLE OLMADAN YOLLARINI AYIRDILAR
İşte bunun bir örneğini de rol aldığı Grinin 50 Tonu adlı yapımla kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Dakota Johnson ile müzisyen Role Model sergiledi.
Hollywood'un eski efsane çiftlerinden Melanie Griffith ile Don Johnson'ın kızı olan 36 yaşındaki Dakota ile 29 yaşındaki Role Model, daha aşkları bir yılı bile bitirmeden yollarını ayırdı.SOKAKLARDA AŞK GÖSTERİSİ SERGİLİYORLARDI
Gerçek adı Tucker Harrington Pillsbury olan Role Model
ile Dakota Johnson, birkaç ay önce sokaklarda bile sarmaş dolaş, birbirlerini öpücüklere boğarken görüntüleniyordu.
İkili, ilk kez geçen yılın aralık ayında aşk söylentileriyle gündeme gelmişti.
Sonrasında sık sık samimi şekilde objektiflere yakalandılar. Ama görünüşe göre ilişkileri yürümeyince şanslarını fazla zorlamadan ayrıldılar.Dakota Johnson için bir aşk daha ayrılıkla bitti. Genç yıldız daha geçen yıl evliliğin eşiğinden dönmüştü.
NİŞANLANDI AMA EVLENEMEDEN AYRILDI
Dakota Johnson, bu ilişkinin öncesinde Cold Play grubunun solisti ve gitaristi, aynı zamanda oyuncu Gwyneth Paltrow'un eski kocası Chris Martin ile nişanlıydı.
Eski çift, 2017 yılında başlayan ilişkilerini geçen yılın haziran ayında bitirdi.
Dakota ile Chris, bir ayrılığın ardından bir araya gelip birlikte Hindistan tatiline çıkmıştı. Herkes onların bu kez gerçekten evleneceğini düşünürken onlar ayrılığı tercih etti.EFSANE AŞIKLARIN TEK ÇOCUĞU: Dakota'nın annesi Melanie Griffith ile babası Don Johnson, bir dönem Hollywood'un efsane aşıklarıydı... İlk olarak 1976'da kısa bir evlilik yaşadılar. Sonra 1989 ile 1996 arasında ikinci evliliklerini yaptılar. Bu arada Dakota'nın büyükannesi Tippi Hedren'in, Alfred Hitchcock'un Kuşlar filmiyle hafızalara kazındığını da hatırlatalım.