Daha dün sokakta bile sarılıp öpüşüyorlardı... Aşk değil saman aleviymiş meğer!

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Bir süre her yerde el ele göz göze görülen bir çift, daha üzerinden fazla zaman geçmeden iki yabancı haline gelebiliyor.

İşte bunun bir örneğini de rol aldığı Grinin 50 Tonu adlı yapımla kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Dakota Johnson ile müzisyen Role Model sergiledi.

Hollywood'un eski efsane çiftlerinden Melanie Griffith ile Don Johnson'ın kızı olan 36 yaşındaki Dakota ile 29 yaşındaki Role Model, daha aşkları bir yılı bile bitirmeden yollarını ayırdı.

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Gerçek adı Tucker Harrington Pillsbury olan Role Model ile Dakota Johnson, birkaç ay önce sokaklarda bile sarmaş dolaş, birbirlerini öpücüklere boğarken görüntüleniyordu.

İkili, ilk kez geçen yılın aralık ayında aşk söylentileriyle gündeme gelmişti.

Sonrasında sık sık samimi şekilde objektiflere yakalandılar. Ama görünüşe göre ilişkileri yürümeyince şanslarını fazla zorlamadan ayrıldılar.



NİŞANLANDI AMA EVLENEMEDEN AYRILDI

Dakota Johnson için bir aşk daha ayrılıkla bitti. Genç yıldız daha geçen yıl evliliğin eşiğinden dönmüştü.

Dakota Johnson, bu ilişkinin öncesinde Cold Play grubunun solisti ve gitaristi, aynı zamanda oyuncu Gwyneth Paltrow'un eski kocası Chris Martin ile nişanlıydı.

Eski çift, 2017 yılında başlayan ilişkilerini geçen yılın haziran ayında bitirdi.

Dakota ile Chris, bir ayrılığın ardından bir araya gelip birlikte Hindistan tatiline çıkmıştı. Herkes onların bu kez gerçekten evleneceğini düşünürken onlar ayrılığı tercih etti.

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EFSANE AŞIKLARIN TEK ÇOCUĞU: