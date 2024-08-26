Daha boşanma dilekçesindeki imza bile kurumadı… Ünlü oyuncunun eski ABD başkan adayının kızıyla ‘görüştüğü’ iddia edildi

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2000’li yılların başında ilk kez bir araya gelip büyük bir aşk yaşayıp nişanlandıktan sonra ayrılan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, aradan 20 yıl geçtikten sonra rüya gibi bir düğünle evlenmişti.

Yeniden yazılmaya başlayan bu görkemli aşk hikayesi iki yılda sona erdi ve Jennifer Lopez geçtiğimiz salı günü mahkemeye boşanma dilekçesini vererek bu ayrılığı dünyaya duyurmuş oldu.

Dava dilekçesinde belirtilen sebep şiddetli geçimsizlikti. Ve çiftin ayrılık tarihi de Nisan 2024 olarak belirtilmişti. Boşanma haberi duyulduğundan beri bu ayrılığın ardında yatan gerçeğin ne olduğu konuşuluyor.

AYRILIR AYRILMAZ ADI YENİ AŞK DEDİKODUSUYLA ANILMAYA BAŞLADI

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Daha dava dilekçesine atılan imza bile kurumadan basına yansıyan bir haber ise herkesi şaşkına çevirdi. ABD medyasının gündeme taşıdığı habere göre Jennifer Lopez’den ayrılan Ben Affleck şimdiden gizemli bir kadınla “görüşmeye” başlamış.

Ben Affleck'in Jennifer Lopez'den ayrılır ayrılmaz bir başka kadınla görüldüğü iddia edildi

Page Six'in haberine göre 52 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Beverly Hills Hotel'de, eski ABD başkan adayı 70 yaşındaki Robert F. Kennedy Jr'ın kızı 36 yaşındaki Kick Kennedy ile görüldü.

İkili sadece arkadaş mı yoksa aralarında bir aşk mı doğuyor şimdilik bilinmiyor. Ancak ünlü oyuncunun işi gereği olmadıkça böyle yerlerde çok görülmemesi bunun “masum” bir buluşma olmadığına yoruldu…

Ünlü Kennedy ailesindne olan 36 yaşındaki Kick Kennedy ABD'li siyasetçi Robert F. Kennedy Jr'un kızı

KİM BU ESMER GÜZEL?

Adı Ben Affleck’le anılınca bir anda manşetlere taşınan Kick Kennedy aslında şöhrete yabancı değil. ABD’nin en ünlü ailesi Kennedy’lere mesup olan Kick, suikast sonucu hayatını kaybeden ABD Başkanı John F. Kennedy’nin kardeşi Robert F. Kennedy’nin torunu.

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Kick Kennedy’nin babası Robert F. Kennedy Jr da ABD siyasetinin etkili isimlerinden biri. Kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için bağımsız aday olan deneyimli siyasetçi geçen hafta yarıştan çekildiğini ve başkanlık seçiminde Donald Trump’a destek vereceğini açıklamıştı.

Sosyetenin tanınmış yüzlerinden olan Kick Kennedy aynı zamanda diz ve filmlerde küçük roller de alan bir oyuncu

Ben Affleck’in yeni “ilgi alanı” olarak anılmaya başlayan Kick Kennedy, ailesi sayesinde ABD sosyetesine yakın bir isim. Ama bununla da bitmiyor… Esmer güzel Curb Your Enthusiasm da dahil olmak üzere birçok dizi ve filmde küçük roller üstlenmiş bir aktris.

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36 yaşındaki Kick Kennedy en son 2021 yapımı Fear and Loathing in Aspen'de rol aldı.

Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden mezun olan Kennedy burada hem tarih hem de tiyatro eğitimi aldı.

YOLLARI BİR DAVETTE KESİŞMİŞ OLABİLİR...

Galalarda ve hayır etkinliklerinde bol bol boy gösteren esmer güzelin yolu Ben Affleck’le yer aldığı projelerden biri için katıldığı etkinliklerde ya da hayır amaçlı verilen davetlerde kesişmiş olabilir yorumları yapılıyor.

Kick Kennedy, Instagram hesabından bir yıldır paylaşım yapmıyor

Affleck ve Kick Kennedy’nin görüştükleri haberleri, Oscarlı oyuncunun ayrı yaşadığı eşi Jennifer Lopez'in geçen hafta başında, salı günü ikinci evlilik yıldönümlerinde resmi olarak boşanma davası açmasından sadece günler sonra geldi.

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Ünlü şarkıcı, çiftin Temmuz 2022'de nikâh masasına oturmasından ve ertesi ay 20 Ağustos'ta ikinci bir törenle evlenmelerinden iki yıl sonra, avukatsız ve evlilik sözleşmesi olmadan boşanma davası açtı.

Ben Affleck yeni bir aşk macerasına mı yelken açtı bilinmiez... Ancak Jennifer Lopez ayrılık haberinden sonra ilk kez bir selfie paylaştı ve fotoğraf takipçilerden "Ben'e neyi kaybettiğini göstermek istiyor" yorumları aldı

Lopez davada ayrılık nedeni olarak “uzlaşmaz farklılıkları” gösterdi ve ayrılık tarihi olarak 26 Nisan 2024'ü belirtti. Ünlü çiftin gerçekten yollarını ayırmalarının üzerinden aslında bir hafta değil aylar geçmiş olduğuna göre Affleck ve Kennedy de görüşmeye yeni başlamamış olabilir…