Daha birkaç sene önce ‘Ya anne olamazsam’ diye ağlıyordu… Taçlı güzel şimdi ikinci bebeğini bekliyor: Belki bu sefer erkek olur!

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Göreni büyüleyen güzelliği kadar modellik mesleğindeki başarıları, çalışkanlığı, güler yüzlü sempatik tavırlarıyla da çok sevilen Olivia Culpo bugünlerde telaşlı ancak mutlu günler geçiriyor.

Amerikan futbolu yıldızı Christian McCaffrey’le evlenen ve Temmuz 2025'te kızı Colette’i kucağına alan Olivia Culpo dört ay önce müjdeli haberi sosyal medyadan duyurup ikinci kez anne olacağını açıklamıştı.

Olivia Culpo, sık sık yaptığı gibi geçtiğimiz gün de sosyal medya hesabından hamilelik pozlarını paylaşarak artık iyice büyümüş olan karnını hayranlarına gösterdi.

34 yaşındaki güzellik kraliçesi, evinin giyinme odasının ortasında dururken, vücudunu saran siyah bir maksi elbise giymiş ve yandan poz vererek hamileliğinin sonlarına yaklaşırken karnının ne kadar büyüdüğünü ortaya koymuştu.

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Olivia Culpo bu son selfiesi’yle birlikte üç aylık hamileyken çekilmiş fotoğraflarını da yeniden paylaştı ve doğumunun çok yaklaştığı da böylece ortaya çıktı.

Ünlü model fotoğrafın üzerine yazdığı notla bebeğin cinsiyeti konusunda da küçük bir ipucu vermiş oldu: “Bu küçük bebeği görmek için sabırsızlanıyorum! Bu hamilelikte karnım daha sivri. Belki de erkek olur.”

Sosyal medya paylaşımı, kendisi ve 30 yaşındaki NFL yıldızı kocası dört ay önce bebek haberlerini duyurmuşken, doğum yapmaya hazırlanırken geldi.

Bu yılın başlarında, mayıs ayında, Olivia Culpo ve Christian McCaffrey, ortak bir sosyal medya paylaşımıyla büyüyen ailelerine yakında yeni bir üye katılacağını duyurmuştu.

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Bu mutlu haber çiftin kızları Colette doğduktan tam dokuz ay sonra geldi…

Culpo ve McCaffrey, 2019'da Instagram üzerinden tanışıp mesajlaşmış, sonra da yüzü yüze gelerek ilişkilerinin ilk adımını atmıştı…

Sosyal medyadan başlayan bu ilişki çoktan 7’nci yılını doldurdu.

Yaklaşık dört yıllık birlikteliğin ardından çift nişanlandı ve Haziran 2024'te evlendi.

Geçtiğimiz yaz, çift ilk bebekleri Colette'in doğumunu ortak bir Instagram gönderisiyle duyurdu.

Culpo ayrıca anlamlı günden fotoğrafları Instagram Hikayesinde paylaştı ve doğum deneyimini "en korkutucu ve en ödüllendirici deneyim" olarak nitelendirerek anlattı.

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Olivia Culpo, uzun yıllar boyunca endometriozis (çikolata kisti) hastalığı ile mücadele etmiş ve bu süreçte en büyük korkusunun anne olamamak olduğunu açık yüreklilikle paylaşmıştı. Birçok kadında görülen bu hastalık kısırlığa ya da doğurganlıkla ilgili başka birçok soruna yol açabiliyor…

Olivia Culpo, gençlik yıllarından itibaren regl dönemlerinde hayatını karartacak kadar şiddetli ağrılar çektiğini ve bir sıkıntısı olduğu hep bildiğini ancak doğru teşhise ulaşana kadar en az 12 farklı doktora gittiğini açıklamıştı. Ünlü model bazı doktorların kendisini abartmakla suçladığını veya durumunu ciddiye almadığını da söylemişti.

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En sonunda hastalığı teşhis edilince 2020’de bir ameliyat geçiren Olivia Culpo hastalığın yumurta kalitesini ve sayısını etkileyebileceğini öğrenmiş ve büyük korkular yaşamaya başlamıştı.

Kendi realite şovu The Culpo Sisters'ın 2022 yılındaki bölümlerinde, "Çocuk sahibi olmak istiyorum ama bunu yapabileceğimden emin olmak zorundayım" diyerek gözyaşlarına boğulan taçlı güzel yaşı ilerledikçe önünde biyolojik bir "zaman kısıtlaması" olduğunu hissettiğini ve her jinekolog randevusuna kötü bir haber alma korkusuyla girdiğini itiraf etmişti.

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Olivia Culpo bu süreçte yumurtalarını dondurmayı düşünse de en sonunda hamile kalıp kızına kavuştu ve en büyük korkusu ikinci hamileliğiyle birlikte çoktan geride kalmış oldu…