Daha birkaÃ§ ay Ã¶nce annesine sarÄ±lÄ±p aÄŸlayan o heyecanlÄ± Ã¶ÄŸrenci nerede ÅŸimdi ÃœnlÃ¼ Ã§iftin tek kÄ±zÄ± nasÄ±l da bÃ¼yÃ¼dÃ¼

TÄ±pkÄ± son dÃ¶nemde evliliklerinde sorunlar yaÅŸadÄ±klarÄ± iddialarÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'Ä±n iki Ã§ocuÄŸu gibi.

2000 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§iftin, bugÃ¼n artÄ±k ikisi de 20'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda olan iki Ã§ocuÄŸu var.

BÃ¼yÃ¼k olanÄ± Dylan 24 yaÅŸÄ±na geldi...Â ÃœnlÃ¼ Ã§iftin kÄ±zÄ± Carys de artÄ±k 22 yaÅŸÄ±nda bir genÃ§ kÄ±z. Ãœstelik oyuncu olarak bir kÄ±sa filmde ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± da atmaya baÅŸladÄ±.

Â

BÄ°R ZAMANLAR ÃœNLÃœ ANNESÄ°NÄ°N KUCAÄžINDA BÄ°R BEBEKTÄ°

Carys Zeta Douglas, gÃ¼zelliÄŸini annesi Catherine Zeta Jones'dan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla konuÅŸuluyor son gÃ¼nlerde.



GenÃ§ kÄ±z, Wyoming gÃ¶lÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda geÃ§irdiÄŸi yaz tatili sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Carys'in siyah bkiniyle verdiÄŸi pozlara takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum ve beÄŸeni de geldi.

GenÃ§ kÄ±z, gÃ¶l tatilinde Ã§ekilen siyah bikinili pozlarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.





Onun paylaÅŸÄ±mlarÄ±na Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni geldi.Â





Carys Douglas, geÃ§en yÄ±lki Cannes Film Festivali'nde anne ve babasÄ±yla birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da boy gÃ¶sterdi.Â

Â

GEÃ‡EN MAYIS AYINDA ÃœNÄ°VERSÄ°TEYÄ° BÄ°TÄ°RDÄ°

Carys Douglas geÃ§tiÄŸimiz aylarda annesinin sosyal medya sayfasÄ±na gÃ¶zleri yaÅŸlÄ± bir biÃ§imde yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±... Rhode Island'daki Brown Ãœniversitesi'nden mezun olduÄŸu gÃ¼n Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nda annesine sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±lÄ±p aÄŸladÄ±ÄŸÄ± da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ Carys'in.



O gÃ¼n dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ mutluluk gÃ¶zyaÅŸlarÄ±ndan sonra ise Carys, yeni sezona hazÄ±rlanmak iÃ§in uzunca bir yaz tatiline Ã§Ä±ktÄ±.

SonrasÄ±nda da 55 yaÅŸÄ±ndaki Catherine Zeta Jones ile 80 yaÅŸÄ±ndaki Michael Douglas, o mutlu gÃ¼ndÃ¼ Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ± kendi sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.



Catherine Zeta Jones da kocasÄ±yla birlikte kÄ±zÄ±nÄ±n mezuniyetini kutladÄ±klarÄ± bir aile pozunu sosyal medya sayfasÄ±nda yer verdi. .

GÃ¼zel oyuncu "Mezuniyetten bir gece Ã¶nce...Åžu anda ikimiz de gururlu ebeveynleriz. Her ÅŸey yeni baÅŸladÄ±" diye yazdÄ±.

Onun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da tebrik yorumu ve beÄŸeni geldi.

MEZUNÄ°YET TÃ–RENÄ°NDE ANNESÄ°NE SARIYLIP AÄžLAMIÅžTI

Catherine Zeta Jones, daha sonraki gÃ¼n de kÄ±zÄ±nÄ±n mezuniyet tÃ¶reninde Ã§ektiÄŸi kepli ve cÃ¼bbeli pozlarÄ±nÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.



Bu arada Carys Douglas geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda ilk oyunculuk deneyimini de gerÃ§ekleÅŸtirdi.

YÄ±llarÄ±nÄ± sinemaya veren babasÄ± Michael Douglas ve annesi Catherine Zeta Jones'un ayak izlerini takip eden Carys'in ilk oyunculuk deneyimini bir kÄ±sa filmde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.



AynÄ± kÄ±sa filmdeki rol arkadaÅŸÄ± da yabancÄ± bir aileden gelmiyor. Onun da soyadÄ±nÄ± duyduÄŸunuzda kim olduÄŸunu anlayacaksÄ±nÄ±z zaten.



SÃ¶z konusu kÄ±sa filmde Carys Douglas'Ä±n rol arkadaÅŸlarÄ±ndan biri Michael Neeson.Â O da deneyimliÂ oyuncu Liam Neeson'Ä±n erken yitirdiÄŸi karÄ±sÄ± Natasha Richardson ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu. O da tÄ±pkÄ± Carys gibi baÅŸka bir sinema efsanesinin torunu. Michael'Ä±n babaannesi de Vanessa Redgrave.Â

ANNESÄ° DESTEKLÄ°YOR

Carysin annesi Catherine Zeta Jones, bunan bir sÃ¼re Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda kendisine "Ã§ocuklarÄ±nÄ±z da bir gÃ¼n oyuncu olmak isterse ne yaparsÄ±nÄ±z" diye soruldu.



ÃœnlÃ¼ oyuncu bu soruya "Benim bir oyuncu olarak yaÅŸadÄ±klarÄ±m, deneyimim sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ±ydÄ±. O yÃ¼zden ben de Ã§ocuklarÄ±mÄ± sevebilecekleri bir iÅŸi yapma konusunda ancak destekleyebilirim" diye yanÄ±t verdi.

AslÄ±nda o dÃ¶nemde Zeta Jones'un sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re iki Ã§ocuÄŸu Dylan ve Cary, tarih ve politika okuyordu. Ancak aÄŸabeyi Dylan olmasa da belli ki Carys, anne ve baba mesleÄŸine bÃ¼yÃ¼k ilgi duydu.



Bu arada belirtmeden geÃ§meyelim. Carys aslÄ±nda ilk oyunculuk deneyimini gerÃ§ekleÅŸtirmeden Ã¶nce Ã¶nce de bazÄ± kÄ±sa filmlerde kamera arkasÄ±nda gÃ¶rev almÄ±ÅŸtÄ±.

