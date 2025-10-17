Daha beş yıl önce yarı yarıya ölmüştü... Hayat ona ikinci şansı verdi... Mutluluk gözyaşları içinde sevdiğiyle yuva kurdu

Haberin Devamı

Ama sonra beklenmedik korkunç bir şey oldu.. Bir beyin kanaması geçirdi ve komaya girdi...

Onun hayata tutunacağından umudunu kesmeyenler hariç birçok kişi bir daha uyanamayacağını, komadan çıkamayacağını düşünüyordu.

Bir mucize oldu ve hayata tutundu. Ona bu dünyada kalması için ikinci bir şans daha verildi.

O da bunu en güzel şekilde değerlendirdi... Aşık oldu ve daha 30 yaşına bile gelmeden sevdiği o genç kadınla hayatını birleştirdi.

YAŞADIKLARI FİLM GİBİ

Bu filmlerdekine benzer öykünün kahramanı Juan Matute Guimon…

Başarılı ve madalya üstüne madalya kazanan bir at binicisi 27 yaşındaki Guimon… Evlendiği genç kadın Paloma Zafrilla ise tıpkı onun gibi hayata umutla bakan bir genç kadın.

En büyük hayali iyi bir diş doktoru olmak.

Bu iki genç, aşklarını resmiyete döküp evlendiler evlenmesine ama öyküleri, bugünlere kadar gelmeleri gerçekten dokunaklı.

İşin bu kısmını hatırlamak için 2020 yılına doğru bir uzanalım.

ONU TV HABERLERİNDE GÖRÜNCE BİRDEN DİKKAT KESİLDİ

Çift, 2020 yılında bir ortak arkadaşları tarafından tanıştırıldı... Fakat sonra iletişimleri kesildi. Ta ki Juan Matute'nin komaya girmesine neden olan beyin kanaması gerçekleşene kadar.

Paloma, onun adını TV'deki haber bülteninde duydu... Fotoğrafını da görünce bir anda dikkat kesildi. Çünkü onun kim olduğunu hemen hatırlamıştı.

İspanyol Hola dergisine anlattığına göre de o andan itibaren onun iyileşmesi için dua etmeye başladı. Sonunda hem onun hem de ailesinin ve sevenlerinin duaları kabul oldu ve Juan Matute hayata tutundu.

Juan, iyileştikten sonra da sosyal medyadan kendisine iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür etti. Paloma da onun daha iyi olduğunu gördüğüne sevindiğini belirten bir mesaj yazdı.

O ilk tanışmadan sonra kopan iletişimleri bu mesajla yeniden başladı.

ONU AYLAR SONRA DANS PİSTİNDE GÖRDÜ VE BAKIŞLARINI ALAMADI

Sadece yazışarak sohbete devam etseler de bir gün gittikleri bir konserde kader onları yeniden birleştirdi.

O anı da Juan şöyle anlattı: "Dans pistine baktığımda aniden bu sarışın kadını, Paloma'yı gördüm. Gözlerimi ondan alamadım. Aslında bir yerlerden tanıdık geldi ama kim olduğunu çıkaramadım. Sonunda yanına yaklaştım ve gerçekten kazadan birkaç ay önce tanıştığım kız olup olmadığını sordum."

Evet, gerçekten de o kızdı!



Sonra iki genç yavaş yavaş yakınlaştı,, 2023 yılının eylül ayında da romantik ilişkileri başladı.

Juan'a bakarsanız daha ilk dakikadan Paloma'nın özel bir kız olduğunu biliyordu. Bir akşam yemeğe çıktılar ve Paloma'ya hayatının kadını olduğunu ve onunla evlenmek istediğini söyledi...

O ilk anda Paloma biraz gerildi. Gerisini de düğün öncesi verdiği röportajda şöyle anlattı: "Ona önce diz çökmesi gerektiğini söyledim. Çünkü evlenme teklifi yapmadan olmazdı."

Bu şakacı söylemden bir süre sonra çift nişanlandı. Sonunda bu ayın başında bir Ortaçağ köyü olan Pedraza'da San Juan Bautista Kilisesi'nde hayatlarını birleştirdiler.