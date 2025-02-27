Daha 60 yaşını görmedi... Sadece bir yılda kucak dolusu torunu oldu!

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Bu durum dünyanın gözü önünde yaşayan bazı aileler için de geçerli. Onlar da daha 20'li yaşlarının başında evlenip çoluk çocuğa karışıyorlar.

Sonra da sıra sıra torunlar geliyor.

İşte bunlardan biri de Ürdün kraliyet ailesi...

Ailenin büyükleri Kral Abdullah ile Kraliçe Rania, dört çocuklarından en büyük ikisini ardı ardına evlendirdi. Sonra da ikisinden de birer kız torun geldi.

Kral Abdullah için durum birçok yaşıtıyla benzer şekilde. 63 yaşında iki evladının da mürüvvetini gördü. Ama Kraliçe Rania için durum biraz daha değişik.

50'Lİ YAŞLARININ BAŞINDA İKİ TORUN SAHİBİ OLDU

Evlendiğinde henüz 23 yaşında olan Kraliçe Rania, henüz 53 yaşındayken ilk torununu kucağına aldı. Ondan bir yıl sonra da ikincisi dünyaya geldi.

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Bir başka deyişle Rania'nın 'kucak dolusu' torunu oldu kısacık zamanda.

Geride iki tane daha bekar çocuğu olduğu düşünülürse Rania, belki de 60'larının ortalarında birkaç tane daha torun sahibi olabilir.

İKİ KIZ TORUN ARKA ARKAYA GELDİ

Rania'nın kucağına ilk torunu İman'ı, büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin ile gelini Prenses Rajwa verdi.

2023 yılında gösterişli bir törenle evlenen çift, geçen ağustos ayında da halası ve büyük halası gibi İman adını verdikleri kızlarına kavuşu.

Bebek dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren de Rania'nın kucağından inmiyor deyim yerindeyse.

Kimi zaman kocasıyla birlikte torununu kucağına alan Rania, evinin bir köşesine çekilip onunla birlikte aile saadeti yaşıyor.

Hatta bazen onu iş toplantılarında bile kucağından düşürmüyor.

ALTI AY SONRA BİR TORUN DAHA

Erken yaşta anneanne olan Rania'nın mutluluğu bununla sınırlı kalmadı. Kraliçe, ilk torununa kavuştuktan altı ay sonra bu kez de yine 2023'teevlendirdiği büyük kız İman sayesinde bir de anneanne oldu.

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Prenses İman ile kocası Jameel Thermiotis'in Amina adını verdikleri kız bebekleri de kısa bir süre önce dünyaya gözlerini açtı.

Sadece Rania değil bütün bir kraliyet ailesi bu mutlu haberi de sosyal medya sayfalarından duyurdu.

Hatta Hüseyin ile Rajwa, kızları İman'ı da yanlarına alıp yeni dünyaya gelen yeğenlerini görmek için hemen hastanenin yolunu tuttu.

Hüseyin orada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı. O paylaşımlarda yeni yeğenine 'Hoş geldin" dedikten sonra 'Benim kızımın hayat boyu yoldaşı olmanı dilerim" notunu da yazdı.





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Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın ilk torunu İman, geçen yılın ağustos ayında dünyaya geldi. İman,Veliaht Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği.





İlk torununu 53 yaşında kucağına alan Rania bir yıl sonra da bir kız torun sahibi daha oldu.