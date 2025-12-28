Daha 6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilmişti… Estetik iddialarına ateş püskürdü: Yüzüme kimsenin eli değmedi

Haberin Devamı

O da birçok meslektaşı gibi çok uzun zamandır moda dünyasının içinde ve adını duyurmuş ünlü bir model. Ancak onun yolculuğu diğerlerinden çok erken başlamıştı…

Henüz 3 yaşındayken dünyanın gelmiş geçmiş en büyük modacılarından biri olarak kabul edilen Jean Paul Gaultier'in dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Şimdi 24 yaşında olan Thylane Blondeau 3 yaşındayken moda tasarımcısı Jean Paul Gaultier'nin bir ajanı tarafından Paris'teki ünlü Champs-Elysees meydanında fark edilip iş teklif edilmesiyle modellik kariyerine başladı.

Fransız futbol yıldızı Patrick Blondeau ve televizyon sunucusu Veronika Loubry'nin kızı olan Blondeau ona çocuk model olması için getirilen teklifin başta annesi tarafından reddedildiğini söylüyor.

Jean Paul Gaultier ise annesinin hayır cevabını kabul etmiyor ve hemen ertesi gün küçük kızı çekimler için modaevine bir kez daha davet ediyor. Dünyanın en güzel kızının modellik kariyeri de böylece başlamış oluyor...

Çocuk model olarak başlayan kariyerinde 6 yaşında dünyaca ünlü moda dergisi Vogue onu dünyaya tanıtıyor. Vogue Enfants adındaki çocuk moda dergisinin yaptığı yarışmayı kazanan ve “Dünyanın En Güzel Kızı” seçilen Thylane Blondeau böylece dünyanın tanıdığı bir yüz haline gelmişti.

Kısa süre sonra Thylane Blondeau, Miu Miu, Dolce & Gabbana, Versace, Ralph Lauren ve Hugo Boss gibi üst düzey markalar için düzenli olarak çalışmaya başladı.

Ancak 10 yaşında, Vogue Enfants dergisinde kaplan postu bir halı üzerinde yaşına uygun olmayan pozlar verirken ağır makyaj, dekolteli kırmızı bir elbise, elmas takılar ve topuklu ayakkabılar giydiği için tartışmaların ortasında kaldı.

Eleştirmenler, bunun medyada çocukların cinselleştirilmesi olduğunu söylediler. Ancak küçük kızın tüm bu olup bitenlerden haberi yoktu ve moda dünyasının kurbanı oldu…

Tüm bunların üzerinden neredeyse 20 yıla yakın zaman geçti ve Thylane Blondeau modellik mesleğine devam ediyor. Instagram hesabında 7 milyona yakın takipçisi olan 24 yaşındaki ünlü model sürekli olarak estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Genç kızlığı boyunca “Dünyanın En Güzel Kızı” etiketinden kurtulmaya çalışarak yaşayan ve kendini bu aşırı ünden uzaklaştırıp geri çeken ünlü model en sonunda estetik yaptırdığı iddialarına isyan etti.

Sosyal medyada dudaklarına ne yaptırdığı sorulan bir yorumun ekran görüntüsünü paylaştıktan sonra "Bu tür yorumlardan bıktım" diye isyan eden ünlü model "Gençliğimdeki fotoğraflarıma bakabilirsiniz, hiçbir şey değişmedi. 10 yaşımdan beri insanlar yüzüme bir şeyler yaptırdığımı söylüyor. Buna artık son verme zamanı geldi." sözleriyle konuya son noktayı koymuş oldu.

Hâlâ modellik yapmasına rağmen, Thylane gençliğinden beri "en güzel" etiketinden uzaklaşmak istedi, ancak bu etiket ona yapışmaya devam ediyor. "Bugün bile insanlar beni görüp 'Sen en güzel kızsın' diyorlar” diyen Thylane Blondeau onlara “Hayır, hâlâ değilim, ben sadece bir insanım” diye cevap verdiğini söylüyor.

Modellik yapmaya devam etse de girişimcilikten de geri durmayan güzel yıldız bir yandan da kendi saç bakım ürünleri markasını yönetiyor.