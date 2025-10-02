Daha 52 yaşında elden ayaktan düştü... Yakalandığı hastalık kariyerini de bitirdi... Ünlü oyuncu artık tekerlekli sandalyede!

Haberin Devamı

Ama bir de hastalıklar var ki insanın sosyal konumu, parası pulu bu konuda kimseye ayrıcalık sağlamıyor...

Böyle zor bir durumu bir süredir rol aldığı Grey's Anatomy adlı diziyle hafızalara kazınan Eric Dane yaşıyor...

Son olarak Euphoria dizisinde kamera karşısına geçen Eric Dane, bu yılın ilk döneminde ALS hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı...

ARTIK TEKERLEKLİ SANDALYEYLE DOLAŞIYOR

Bu haberle hayranlarını üzen Dane, geçtiğimiz gün de Washington'da havaalanında motorize tekerlekli sandalyede görüntülendi.

Eric Dane, bundan üç ay önce bacaklarıyla ilgili endişeleri olduğunu söylemişti. Bu kadar kısa zamanda tekerlekli sandalyede görüntülenmesi ise kafalarda "Acaba hastalığı hızlı mı ilerliyor?" sorusunu uyandırdı.

Haberin Devamı

Havaalanında bir muhabirin kendisine yönelttiği "Her şeyin yolunda olduğunu uman hayranlarınıza ne söylemek istersiniz?" sorusuna "İnancını koru dostum" diyerek yanıt verdi.

Eric Dane'e yakın bir kaynak oyuncunun gerçekten de inancına sımsıkı sarılarak hastalıkla mücadele ettiğini söyledi. Ama yine de oyuncu, hastalığın ağır etkilerini yaşıyor.

Dane, daha birkaç ay önce bacaklarında sorun olduğunu ve vücudunun sağ tarafını kullanamadığını söylemişti. Bundan kısa bir süre sonra tekerlekli sandalyeyle görüntülendi.





Grey's Anatomy adlı diziyle hafızalara yerleşen Eric Dane, son olarak Euphoria'da oynuyordu.





KİMSENİN ONUN İÇİN YAS TUTMASINI İSTEMİYOR

Bu kaynağın belirttiğine göre Eric Dane, ALS ile mücadele ederken bir yandan da hayatını yaşamak istiyor. Hiç arzu etmediği şey ise yakınlarının ve ailesinin onun için üzülmesi ve yas tutması.

Haberin Devamı

Ailesinin ve hayatındaki insanların, onun yanındayken mutlu hissetmelerini istiyor. En büyük amacı ise günlük hayatında etrafını pozitif insanlarla ve pozitif enerjiyle çevrelemek.

Eric Dane, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı bir açıklamada ALS hastalığının üzerindeki etkilerini anlattı.

Oyuncu, vücudunun sadece sol tarafını kullanabildiğini söyledi. "Vücudumun sol tarafı işlevini görüyor. Ama sağ tarafı tamamen hareket etmeyi bıraktı" dedi.

Dane o açıklamasında belki birkaç ay içinde vücudunun sol tarafının da işlevini kaybedebileceğini sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

O sırada eskisi gibi yürüyebilen Eric Dane, yakın zamanda bunu da yapamayacağını ekleyerek hastalığın getireceği zorlu sürece hazır olduğunu da belirtti.

Eric Dane, geçtiğimiz 16 Eylül günü sokakta yürürken görüntülenmişti.

HASTALIK TEŞHİŞ EDİLİNCE BOŞANMA DAVASINI GERİ ÇEKTİLER

Yakalandığı hastalık Eric Dane'in özel hayatını da etkiledi kuşkusuz... Şu anda en büyük destekçisi karısı Rebecca Gayheart…

Ama onların durumu da başka bir hikaye.

Aslına bakılırsa 15 yaşında Billie ve 13 yaşında Georgia adında iki kızları bulunan Dane ile Gayheart, boşanma aşamasındaydı. Dava bile açılmıştı... Ancak sonra davayı geri çektiler.

Haberin Devamı

Bu durum hastalığın duyurusundan kısa bir süre önce yaşandı. Herkes daha bunun şaşkınlığını üzerinden atamamışken de bu kez Eric Dane, ALS hastalığına yakalandığını açıkladı.

Oyuncu, hastalığını duyururken yaptığı açıklamada "ALS teşhisi aldım" dedi. Bu zorlu süreçte ailesinin sevgi ve desteğini göreceği için mutlu olacağını belirtti. Basından ve hayranlarından da özel hayatına saygı gösterilmesini istedi.

ALS HASTALIĞI NEDİR? Motor nöron hastalığı olarak da bilinen Amyotrofik Lateral Skleroz hastalığı (ALS), kas güçsüzlüğüne neden olan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. ALS belirtileri bir uzuvda kas seğirmesi, konuşma, yutkunma ve hareket etme güçlüğü olarak ortaya çıkar. Hastalık ilerledikçe nefes almak zorlaşarak kişiyi önemli derecede etkiler. ALS tedavisi, semptomları yönetmek ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için uygulanır.