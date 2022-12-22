Daha 32 yaşındayken son nefesini vermişti… Dünyayı yasa boğan genç yıldızın ölüm nedeni aylar sonra belli oldu

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ÖLMEDEN ÖNCE TÜRKİYE'YE GELİP MODA ÇEKİMİNDE YER ALMIŞTI

Ani ölümüyle Hollywood’u sarsan 32 yaşındaki model-oyuncu Charlbi Dean Kriek, son modellik çekimini İstanbul’da yapmış, bir Türk markası için objektif karşısına geçen Kriek, sevgilisiyle İstanbul’a bayılmış ve eylülde yeniden gelmek için plan yapmıştı. Ama buna ömrü yetmedi. Dean, 29 Ağustos'ta New York’ta kaldırıldığı hastanede öldü. Şoke eden bu ölümün sebebi açıklanmamış, daha doğru hemen tespit edilememişti.

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Ölümünden aylar sonra Güney Afrikalı yıldızın ölüm sebebini adli tıp uzmanları resmi olarak açıkladı. Charlbi Dean'in, 10 yıl önce dalağını aldırdığı bir operasyon sırasında gelişen bir komplikasyonun sonucu olarak kaptığı bir bakteriden kaynaklı ‘sepsis’ nedeniyle öldüğü bildirildi. Genç oyunucu Capnocytophaga olarak bilinen bir bakteri ile enfekte olmuştu, ancak bu bakterinin ona nasıl bulaştığı bilinmiyor.

13 YIL ÖNCE GEÇİRDİĞİ ARABA KAZASI HAYATINA MAL OLDU

Charlbi Dean'in dalağı 2009’de geçirdiği bir araba kazasından sonra alınmıştı. Dean, 2009'da büyük bir araba kazasında gövdesine aldığı korkunç darbeler sonucu büyük bir sağlık sorunu yaşamış, 10 yıl önce de dalağını aldırmak zorunda kalmıştı. Genç kadının yaşadığı sepsis’in dalağı olmamasından kaynaklandığı söylendi.

Charlbi Dean, Triangle of Sadness filmindeki rol arkadaşlarıyla

Bu tür bakteriler vücudun çeşitli yerlerinde enfeksiyona yol açabilir ve kan dolaşımına girebilir. Bu da kan enfeksiyonuna, endokardite (kalp zarının iltihaplanması), apselere ve gözlerin, yüzün, lenf düğümlerinin veya beyin zarlarının iltihaplanmasına yol açabilir. Tam otopsi açıklanmadığı için, Dean'in enfeksiyonuna neyin yol açtığı belirsizliğini koruyor. Ancak adli tabip, ölümünün kaza olduğuna karar verdi.

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ÖLÜMÜNDEN DÖRT AY ÖNCE HAYATININ AŞKIYLA NİŞANLANMIŞTI

Ölümü, onu bir yıldız yapacak olan Oscar adayı bol hicivli Triangle of Sadness'ın dünyada büyük ses getirmesinin ardından yaşandı ve büyük bir şok ve üzüntü dalgası yarattı. Güzel oyuncu daha dört ay önce, dört yıllık erkek arkadaşı Luke Chase Volker ile ilk öpüştükleri Manhattan sokağında nişanlanmıştı.

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Charlbi Dean'in erkek kardeşi Alexi Jacobs Kriek, ablasının ölüm haberini duygu yüklü bir Instagram paylaşımıyla duyurmuştu. Dean'in siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Alexi Jacobs Kriek, fotoğrafın üzerine “Cennet, hep hayal ettiğin gibi bir yer olsun" diye yazmıştı.

"HAYAT, BÜTÜN SORULARIMI EN ACIMASIZ ŞEKİLDE CEVAPLADI"

Acılı kardeş Alexi, paylaşımında bir de kendi yazdığı ve kız kardeşinin anısına hediye ettiği bir şiiri paylaştı. Alexi Jacobs Kriek, şiirinde "Hayat bütün sorularımı en acımasız şekilde yanıtladı" dizesini yazmıştı. Charlbi Dean, ani ölümünün ardından nişanlısını, anne babası Johan ve Joanne Kriek’i ve kardeşi Alexi Jacobs Kriek’i bıraktı. Güzel yıldız rol arkadaşları tarafından da çok sevilen, herkesin arkasından hep güzel sözler sar ettiği bir oyuncu olarak hafızlarda kalacak.