Daha 30’unu doldurmadan kraliçeliğini ilan etti… Tıpkı beyazlar içinde bir masal prensesi…

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Dünyaya Zendaya Maree Stoermer Coleman olarak gelen, herkesin yıllardır sadece Zendaya olarak hitap ettiği yıldız oyuncu son yılların adından en çok söz ettiren oyuncularından biri.

Çocuk yaşta bir Disney yıldızı olarak girdiği bu sektörde her geçen yıl yükselen, son yıllarda peş peşe rol aldığı filmler ve Euphoria dizisindeki performansıyla adından söz ettiren 29 yaşındaki oyuncu bugünlerde baş döndüren bir koşturmaca içinde.

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Kocası Tom Holland’la birlikte kadrosunda yer aldığı The Odyssey filminin basın turları için ülke ülke, şehir şehir gezen Zenadaya bu tur boyunca giydiği hepsi birbirinden büyüleyici elbiseleri, saçı, makyajı ve aksesuarlarıyla tam bir moda ikonu haline geldi.

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Yıllar yılı kırmızı halılarda giydiği her şeyi hem yaşına, hem vücuduna hem de tanıttığı filmlere uydurmayı çok iyi bilen Zendaya için artık moda tercihlerinin kraliçesi denmeye başlandı ve Hollywood yıldızları arasında daha bu genç yaşında en iyi giyinen isim haline geldi.

Uzun süredir birlikte çalıştığı ve gizlice evlendiğini de ağzından kaçıran stilisti Law Roach ile The Odyssey basın turu için göz kamaştıran bir gardırop hazırlayan Zendaya filmin dün akşam yapılan New York prömiyerinde giydiği sırtına melek kanatları takılmış beyaz elbisesiyle herkesi büyüledi.

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Zendaya Chopard marka avize küpeleri ve heykelsi beyaz platform topuklu ayakkabılarıyla kombinini tamamladı ve postiş takarak saçlarını sırtına doğru uzanan yumuşak, kıvırcık bir örgü şeklinde şekillendirdi.

Zendaya basın turu boyunca hepsi beyaz ağırlıklı olan birbirinden etkileyici beyaz elbiselerinin her biri için abartılı olmayan ancak yüzünü aydınlatan farklı makyajlarıyla da büyük ilgi topladı.

Genç yıldızın bu görüntüleri sosyal medyada yayılınca hayranları ona hayran kalarak fotoğrafların altını “Kusursuz!! Makyajını da çok seviyorum ama elbisesi mükemmel”, “Her seferinde nasıl bu kadar muhteşem görünüyorsun?”, “Olağanüstü” ve “İkonik” gibi beğeni yorumlarıyla doldurdu.

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Bu yıl aynı zamanda Spider-Man Brand New Day ve Dune filmleriyle de karşımıza çıkacak olan Zendaya bilgelik ve savaş tanrıçası Athena'yı canlandırdığı The Odyssey filminin tanıtımı için giydiği tüm bu birbirinden güzel kıyafetler üzerinde yıllardır çalıştığını “Stilistim Law ile bu hazırlığa iki yıl önce başladık” diyerek anlattı.