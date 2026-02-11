Daha 27 yaşında bu dünyadan göçüp gitmişti… 32 yıl sonra dosyayı yeniden açtılar: O intihar etmedi, bu bir cinayet!

Haberin Devamı

Döneminin en yetenekli müzisyenlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Rock müziğine getirdiği yeni soluk ve kurduğu grup bir anda dünya çapında şöhrete ulaşmış, o ise üzerinden hiç çıkarmadığı yırtık pırtık hırkasıyla bir anda büyük bir yıldıza dönüşmüştü.





MÜZİK DÜNYASINDA ÇIĞIR AÇMIŞTI… GENÇ YAŞINDA BU HAYATTAN KOPTU

Takvimler 5 Nisan 1994'’ü gösterdiğinde gelen haber büyük bir şok dalgasına yol açacak, bu büyük yetenek bir anda, çok üzücü bir şekilde yıldızı olduğu sahnelerden yok olup gidecekti…

Nirvana grubunun solisti, ünlü şarkıcı Kurt Cobain, 27 yaşında, Seattle'daki evinde bir av tüfeğiyle kendi canına kıymış ve tıpkı kendisi gibi 27 yaşında hayattan kopan rock efsaneleri Jim Morrison, Janis Joplin ve Jimi Hendrix’in arasına katılmıştı.

Müzik dünyasında çığır açan genç bir yıldızken hayatını kaybeden Kurt Cobain'in ölümü 32 yıl sonra yeniden gündemde...

Bir dönemin dinleyicilerinin hafızlarına kazınan, aradan geçen 10 yıllar boyunca bile hâlâ dinlenmeye devam eden şarkılarındaki hüzün ve kendisinin de yıldızlık mertebesine ulaşsa bile içine kapanık, depresif hallerini bilenler onun hayatına kendi isteğiyle son vermiş olabileceğinden şüphelenmemişti.

ONUN İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMAYANLAR ÇOK!

Üstelik Kurt Cobain ne yazık ki uyuşturucu bağımlısıydı ve hayatını kaybettiği yerde ölmeden önce de uyuşturucu kullandığına dair deliller vardı.

Onun ölümünün aslında bir intihar değil de cinayet olduğuna ve ünlü şarkıcının katledilmesine intihar süsü verildiğine de inananlar çoktu.

Ölümünden tam 32 yıl sonra Kurt Cobain dosyasını yeniden açan ve onun bir cinayete kurban gittiğini açıklayan bağımsız araştırmacı Michelle Wilkins’in basına söyledikleri bir anda sosyal medyada yayıldı ve viral hale geldi.

32 YIL ÖNCEKİ ÖLÜMÜ YENİDEN ARAŞTIRMAYA BAŞLADILAR

Dikkatleri 32 yıl önceki bu korkunç ölüme yeniden çeken bağımsız araştırmacı Michelle Wilkins şu anda resmi olarak görevlendirilmemiş bir adli tıp ekibiyle bu ölümü yeniden araştırmaya başladı.

Bağımsız araştırmacı Michelle Wilkins yanında adli tıp uzmanlarını da alarak Kurt Cobain'in ölümüyle ilgili sırları çözmeye çalışıyor ve elindeki kanıtların çok çarpıcı gerçekleri ortaya koyduğunu söylüyor

Kurt Cobain’in öldüğü dönemde King County Adli Tıp Kurumu, ölümünü Remington Model 11 20 kalibre av tüfeğiyle intihar olarak değerlendirmişti.

Cobain'in otopsi raporu ve olay yeri materyallerine yeni bir gözle bakan ekip ateşli silah yaralanması vakaları üzerinde çalışan uzman Brian Burnett'i de aralarına aldı.

Ekiple birlikte çalışan bağımsız araştırmacı Michelle Wilkins, Daily Mail'e verdiği demeçte, Burnett'in delilleri yeni bir gözle inceledikten sadece üç gün sonra şunları söylediğini aktardı: “Bu bir cinayet. Bununla ilgili bir şeyler yapmalıyız.”





KANITLAR TUTARSIZ

Michelle Wilkins otopside elde edilen bulguların kapsamlı bir şekilde incelenmesinin ardından varılan sonucun, ani bir silahla vurulma sonucu ölümle tutarsız işaretler ortaya koyduğunu söyledi.

Hakemli makale, Cobain'in bir veya daha fazla saldırgan tarafından etkisiz hale getirilmek üzere eroin doz aşımına zorlandığını, ardından birinin onu başından vurduğunu, silahı kollarına yerleştirdiğini ve sahte bir intihar notu bıraktığını öne süren on kanıt sundu.

Kurt Cobain öldüğünde kızı Frances Bean daha 2 yaşındaydı

Wilkins "Otopside, 'bekleyin, bu kişi bir silah patlaması sonucu çok hızlı ölmedi' diye düşündüren şeyler var" dedi ve oksijen yoksunluğuyla ilişkili organ hasarına işaret etti: "Beyin ve karaciğer nekrozu doz aşımında olur. Av tüfeğiyle ölümde olmaz."

POLİS VE ADLİ TIPTAN CEVAP GELDİ: OLAYI YENİDEN SORUŞTURMAYA GEREK YOK

Ekibe katılan Brian Burnett, suç mahallerini analiz etme ve karmaşık kanıtları yorumlama konusunda onlarca yıllık deneyime sahip.

Kurt Cobain öldüğünde üzerinden çıkan eşyaları...

Ancak bu yeni iddialar üzerine Adli Tıp Ofisi sözcüsü Daily Mail'e bir açıklama yaptı ve “King County Adli Tıp Ofisi, yerel kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptı, tam bir otopsi gerçekleştirdi ve ölüm şeklinin intihar olduğuna karar verirken tüm prosedürlerini izledi. Ofisimiz, yeni kanıtlar ortaya çıkarsa sonuçlarını yeniden gözden geçirmeye her zaman açıktır, ancak bugüne kadar bu davanın yeniden açılmasını ve önceki ölüm kararımızı haklı çıkaracak hiçbir şey görmedik.” dedi.

OLAY YERİ “FAZLA” DÜZGÜN… CİNAYETE İNTİHAR SÜSÜ MÜ VERİLDİ?

Seattle Polis Departmanından bir sözcü de Daily Mail'e davayı yeniden açmadıklarını söyledi ve “Dedektifimiz intihar sonucu öldüğü sonucuna vardı ve bu, departmanımızın benimsediği pozisyon olmaya devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Michelle Wilkins, Kurt Cobain’in öldüğü garajdaki her şeyin bir cinayeti intihar gibi göstermek için özel olarak düzenlenmiş hissi verdiğini, her detayın ayrıntılı olarak olması gereken yerlere yerleştirildiğini savunuyor.

Michelle Wilkins bununla ilgili kanıtları sıraladıktan sonra da “İntiharlar dağınık olur ve bu çok temiz bir olay yeriydi." yorumunu yapıyor.

O SİLAHI NASIL ELİNE ALDI?

Kurt Cobain’in ölmeden önce aşırı dozda uyuşturucu aldığı adli tıp raporlarında sabit. Ancak Michelle Wilkins tam da bu sebeple ünlü şarkıcının kendini vurmuş olamyacağını savunuyor.

Michelle Wilkins Kurt Cobain'in intihar etmediğini, bir cinayete kurban gittiğini savunuyor

Silahın büyüklüğü ve mekanizmasının, aşırı doz yüzünden komada olan Cobain'in onu tutması imkansız hale getirdiğini söyleyen Wilkins “Silah çok büyük, 6 kilo ağırlığında. Komaya girmiş bir kişi bu silahı eline alıp kaldırarak kendini vurmuş olamaz” diyor.

“İNTİHAR NOTUNU YAZAN İKİ FARKLI KİŞİ”

Araştırmalarında Kurt Cobain’in geride bıraktığı intihar notunu da inceleyen ekip bu notun Cobain tarafından yazılmaya başlandığını ancak bir başkası tarafından tamamlandığını söylüyor.

Çünkü notun başı ve sonundaki bölümlerdeki el yazıları birbirinden farklı görünüyor…

SOSYAL MEDYAYI KOMPLO TEORİLERİ SARDI

Michelle Wilkins, kimseyi tutuklatmaya çalışmadıklarını ancak bu ölümün bir intihar olarak görülmesinin Kurt Cobain’in hayranlarını kötü etkilediğini ve başka genç intiharlarına yol açtığını söylüyor.

Bu araştırmanın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada birçok komplo teorisi yer almaya başladı. Birçok kişi Kurt Cobain’in şayet öldürüldüyse yüzlerce milyon dolarlık müzik haklarını elde etmek için bir cinayete kurban gitmiş olabileceğini düşünüyor ve bunu sosyal medya platformlarında paylaşıyor…