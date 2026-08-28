Daha 24 yaşında iki çocuk annesi olmuştu… ‘Gençliğimin en güzel yıllarını harcadım’

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Ünlü ailesi sayesinde çocuk yaşan beri kameraların karşısında yaşayan güzel yıldız 30 yaşına gelmeden kendine kurduğu markalarla milyarderliğe göz kırptı, adı magazin dergilerinden ekonomi sayfalarına taşındı.

Kardashian/Jenner ailesinin en küçük kardeşi Kylie Jenner artık bir iş kadını olarak anılıyor ve sırayla kurduğu kozmetik ve moda markalarıyla, yaptığı reklam anlaşmaları ve sosyal medya görünürlüğüyle adeta attığı her adımda amiyane tabirle para basıyor…

29 yaşındaki Kylie Jenner, Kylie Cosmetics ve Khy adındaki iki markasını yönetirken bir yandan Hollywood’un gözde yıldızı Timothee Chalamet ile büyük bir aşk yaşıyor, bir yandan da çok genç yaşta sahip olduğu iki çocuğunu büyütüyor.

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Kylie Jenner’ın eski sevgilisi, rap yıldızı Travis Scott’tan doğan 8 yaşında Stormi adında bir kızı ve 5 yaşında Aire adında bir oğlu var.

Kylie, 24 yaşında iki çocuk sahibi bir anne olduktan sonra gençliğinin bir kısmını “kaybettiğini” hissettiğini itiraf etti.

Yıldız isim anneliği sevdiğini ancak çok genç yaşında iki çocuk büyütürken gençliğinin en güzel yıllarının da böyle geçip gittiğini söylüyor.

Verdiği yeni bir röportajda Kylie 30 yaşına gireceğini ve hayatının bu yeni on yılını kucakladığını ve bilinmeyene doğru yol almayı umduğunu açıkladı.





“Henüz çok genç yaşta çocuklarım olmasına rağmen, gençken çok yetişkin bir hayat yaşadığımı hissediyorum ve pişmanlık duymamak, cesur şeyler yapmak ve kendime daha fazla fırsat yaratmak veya sahip olduğum fırsatlardan yararlanmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.”

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Şirketleri dışında ufak tefek oyunculuk denemeleri de yapan Kylie başka filmlerden teklifler aldığını ancak henüz doğru projeyi bulamadığını söyledi. Ve artık çocuk sahibi olmayı düşünmediğini de belirtti.

Bir süredir Kylie Jenner’ın hamile olduğu ve/veya Timothee Chalamet’le çocuk yapmayı planladıkları iddiaları bitmek bilmiyordu.

“25 yaşındayken kendime daha fazla çocuk sahibi olmayacağıma ve 20'li yaşlarımın ikinci yarısının tadını çıkaracağıma dair söz verdim, çünkü ilk yarısı sanki hep hamileydim, sonra da iyileşme yılı, zihinsel durumum, doğum sonrası depresyonum ve tüm bunlar… Hayatımın o gençlik yıllarının bir kısmını kaybetmiş gibi hissettim.”

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Jenner, yeni reality TV dizisi The Girls'te konuk oyuncu olarak yer aldığı bir bölümde, şu anda başka bir bebek isteyip istemediği sorusuna yanıt verdi. İki çocuk annesi, arkadaşı Yris Palmer ile konuşurken şu anda bir bebek taşımayı hayal bile edemediğini itiraf etti.

Kylie Jenner ablaları Kim, Kourtney ve Khloe Kardashian gibi taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmayı da düşünmüyor: "Hayır demek istemiyorum ama %99,9 oranında bunu yapamayacağımdan eminim. Büyük ve sağlıklı bebeklerim var, bu yüzden taşıyıcı anneye gerçekten ihtiyacım yok."