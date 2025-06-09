Daha 23 yaşında dördüncü bebeğine hamile... Kocam altıya tamamlamak istiyor!

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İşte bunlardan biri son birkaç haftadır gündemde... Bunun nedeni de karmaşık aslında. Bir internet ünlüsü olarak tanınan bu genç kadın, daha 23 yaşında ve 19 yaşından beri durmadan doğuruyor... Üstelik şimdi de dördüncü bebeğine hamile olduğunu ilan etti.

Genç kadın sık sık sosyal medya hesabından hayatına dair kesitler sergiliyor. Çocuklarıyla çekilen görüntülerini, evini nasıl idare ettiğini, bir gününü nasıl geçirdiğini gözler önüne seriyor.

Kocasıyla birlikte üç çocuk büyüten bu ünlü, şimdi de bir kez daha hamile olduğunu duyurdu... Tebrik mesajları kadar tepkiler de yükseldi.

'GELENEKSEL EV KADINI'

Böyle anlattığımız bu kişi, adını internette duyuran Nara Smith.

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Sosyal medyada kendini "tradwife" (Traditional Housewife- Geleneksel Ev Kadını) olarak tanımlayan Nara Smith ve 27 yaşındaki kocası Lucky Blue Smith, yakında dördüncü bebeklerinin de aralarına katılacağını duyurdu.

Çift, evlerinin yemyeşil bahçesinde sıcak güneşin altında çektikleri bir videoyla ailelerinin biraz daha genişleyeceğini ilan etti.

Bu arada genç çiftin 4 yaşında Rumble, üç yaşında Slim Easy, bir yaşında Lou adında üç tane daha çocuğu bulunuyor. Genç çift, 2020 yılında hayatlarını resmen birleştirmişti.

'AMA SEN ALTI ÇOCUK İSTİYORDUN'

Nara ve Lucky Blue Smith, bir yıl önce GQ dergisine verdikleri ortak bir röportajda çocuk konusunu da gündeme getirmişti. O sırada Lucky karısına "Sen artık tamam diyorsun" dediğinde Nara da ona "Evet... Artık benden bu kadar" diye karşılık vermişti.

Fakat bunun hemen ardından da genç kadın "Ama sen tanıştığımız zaman altı tane çocuk istediğini söylemiştin" diye de eklemişti. Böylece aslında çocuk sayısını altıya tamamlayabileceğini de ifade etmişti.

Bu arada Lucky Blue Smith'in eski ilişkisinden de Gravity adında bir çocuğu daha olduğunu hatırlatalım.

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Nara Smith, ilk çocuğunu dünyaya getirdiğinde henüz 19 yaşındaydı... Bu konuda da "Genç yaşta anne olmayı sevdim" demişti.

TAKİPÇİLERİ ONU ELEŞTİRİYOR

Diğer yandan sosyal medya takipçileri Smith'in bu kadar genç yaşta bu kadar çok çocuk sahibi olmayı övmesini de eleştiriyor.

Bu konuda yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bu konuda genç kızları özendirmemesi konusunda yorumlar yapıyor.

Bazı takipçileri "Nara senin adına mutluyuz... Ama lütfen erken yaşta çocuk sahibi olmaya güzelleme yapma... O yaşta herkesin haya şartları seninki gibi değil" diyerek internet ünlüsünü uyardı.

Bir takipçisi de "18 yaşındaki kızlar... Sizin Nara Smith kadar paranız yok... Bu yüzden bu işe özenmeyin" diyerek internet ünlüsüne özenenlere seslendi.