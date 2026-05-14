Şimdi kendisi de iki çocuğuyla birlikte büyüyor... 19 yaşında hamile olduğumu öğrenince annemlere söylemekten çok korktum!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 16:52

Büyük bir zenginlik içinde yaşayan, her tür konfora sahip ünlülerin, hayatlarını gayet pürüzsüz yaşadığını sanıyorsanız bu düşüncenizi bir kez daha gözden geçirin.

Her ne kadar tam tersi gibi görünse de çok para insana kaygısız ve korkusuz bir yaşam sunmuyor. Maddi konularda öyle belki ama hayatla ilgili gelişmeler işin içine girince içine girince insan çalkantılı bir ruh haline kapılabiliyor.

Kardashian- Jenner ailesinin en küçük kardeşi olan Kylie Jenner, daha 19 yaşındayken Travis Scott ile ilişkisinden hamile kalmıştı. Jenner, bir yıl sonra da kızını kucağına aldı.

İşte daha 30 yaşına bile gelmeden, kurduğu kozmetik markası sayesinde milyon dolarlar kazanan Kylie Jenner da böyle bir durum yaşadı geçmişte.

Epeydir, sinemanın en başarılı genç kuşak yıldızlarından Timothee Chalamet ile yaşadığı aşkla konuşulan Jenner, bir podcast yayınına konuk oldu ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şu anda 28 yaşında olan Kylie Jenner, Chalamet'den önce rap'çi Travis Scott ile birlikteydi. Hatta onunla birlikteliğinden şu anda 8 yaşında olan Stormi adında bir kızı ve 4 yaşında Aire adında bir oğlu var.

Jenner, ilk kez hamile kaldığında bunu annesi Kris Jenner ve babası Bruce Jenner'a nasıl söyleyeceğini düşünüp büyük bir korkuya kapıldığını anlattı.

Jake Shane'in sunduğu Therapuss adlı podcast'e konuk olan Kylie Jenner, ilk çocuğu Stormi'ye hamile kaldığı dönemi anlattı.

Henüz 19 yaşındayken Travis Scott ile ilişkisinden hamile kaldığını öğrenince hissettiği ilk duygunun "Korku" olduğunu saklamadı Jenner.

"Hamile olduğumun farkına vardığımda korkudan deliye döndüm. Bunu anneme ve babama nasıl söyleyeceğimi düşünüp korktum. Gerçekten çok büyük bir korku içindeydim" diye konuştu.

Ama Kylie Jenner'ın anlattığına göre, bu gerçeği annesi Kris Jenner ve babası Bruce Jenner'a söylediğinde ikisi de ona kızmadı. 

Bu kadar genç yaşta hamile kalmak gerçekten zor bir durum. Yine de Kylie Jenner, içten içe bu bebeği istediğini hissetti. "İçimden bu bebeği doğurmak istediğimi biliyordum. Kendim için bir karar vermek zorundaydım. Bunu yalnız başıma yapmak zorunda kalsam bile bu sadece benim vereceğim bir karardı" dedi.

Jenner'ın anlattığına göre ikinci hamileliği ilkinden çok zor geçti. Hem sırt ağrıları hem de hamilelikle ve bebeğin durumuyla ilgili olarak uzun süre yatıp dinlenmek zorunda kaldı.  

Jenner, yine Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Aire'ye hamilelik sürecine de değindi. O dönemde ise hamileliğinin bir bölümünü yatak istirahatinde geçirmek zorunda kaldığını hatırlattı,

Üstelik ikinci hamileliği öncesinde epeydir sırt ağrıları çekiyordu. Bir de üstüne hamile kalınca bu ağrılar daha da kötüleşti.

Egzersiz yapmak istediği halde çektiği bel ve sırt ağrıları yüzünden yataktan bile kalkamaz oldu.

Kylie, hamilelik sırasında durmadan yediğini anlattı. Her gece bir kutu dondurma yediği için de neredeyse 30 kilo aldığını sözlerine ekledi.

Kylie Jenner, hamilelik sırasında aşırı mide bulantısı çektiğini ve bunu bastırmak için durmadan yediğini de anlattı.

"Her şeyi yedim. Her gece bir kutu dondurma yedim. Çok fazla karbonhidrat aldım" diye konuştu.

Her zaman fiziksel görünümüyle ve formda olmasıyla dikkat çeken Kylie Jenner, bu kadar çok yediği için de ikinci hamileliği sırasında neredeyse 30 kilo aldığını da sözlerine ekledi.

Kylie Jenner ile Travis Scott, 2023 yılında yollarını ayırdı.

Bu ilişkiden biri kız diğeri erkek iki çocuğu var yıldızın.

Jenner, iki yılı aşkın süredir de Timothee Chalamet ile birlikte.

