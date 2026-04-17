Baba- kızın sıcacık bakışları yürekleri ısıttı... Onu kucağına aldığında o kadar mutlu oldu ki tanımadığı insanlara altın dağıttı

İşte baba- kız sevgisinin en sıcak örneklerinden birini de bir buçuk yaşındaki küçük kız ile ona bakarken gözlerinin içi gülen babası sergiledi.

Sosyal medyada paylaşılan bu sıcacık anlar da kullanıcılar tarafından beğeni ve iyi dilek yağmuruna tutuldu.

İLK BEBEK, İLK HEYECAN

Bu anlattığımız baba ile kızı Ürdün kraliyet ailesinin veliaht prensi Hüseyin ile bir buçuk yaşına gelen kızı minik Prenses İman.

Ürdün'de 104 yıldır kutlanan Bayrak Günü kapsamında Prens Hüseyin, eşi Prenses Rajwa ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İman ile çekilen bir fotoğraf ve video paylaştı.

O görüntülerde de geçtiğimiz ağustos ayında ilk doğum gününü kutlayan İman'ın ne kadar büyüdüğü de dikkatlerden kaçmadı.

BİRBİRLERİNE SEVGİYLE BAKTILAR

Ellerinde ülkelerinin bayraklarını tutan baba kızın birbirine bakışları da minik İman'ın babasına doğru koşması da Hüseyin'in sosyal medya takipçilerinden beğeni aldı.

Küçük Prenses'in pembe ayakkabıları, üzerinde kırmızı kalpler bulunan açık pembe renkli montu ve kot pantolonu da kullanıcılar tarafından gayet sevimli bulundu.

Bu arada yaşı her ne kadar çok küçük olsa da İman'ın bir moda ikonu olma yolunda emin adımlarla ilerlediği dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı. Küçük kızın montunun ünlü bir firmaya ait olduğu ortaya çıktı.

İman ile ilgili olarak dikkat çeken başka bir ayrıntı da saçlarının uzunluğu oldu. Küçük kız annesi Rajwa ve babası Hüseyin ile verdiği yeni yıl pozunda kısacık saçları ve yine ünlü bir markanın imzasını taşıyan kıyafetiyle konuşulmuştu.

Küçük İman'ın üzerindeki kırmızı kalplerle süslü montun ünlü bir markanın imzasını taşıdığı, dikkatli takipçilerin gözlerinden kaçmadı.

İman son olarak da annesi Rajwa ve babası Hüseyin ile birlikte yeni yıl pozu için objektif karşısındaydı. O zaman da üzerinde ünlü bir markanın kıyafeti vardı.





DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE BÜYÜYOR

2023 yılında evlenen Rajwa ile Hüseyin'in ilk bebeği İman, 2024 yılının ağustos ayında dünyaya geldi. Bu bebek aynı zamanda Ürdün kraliyet ailesi için de ayrı bir önem taşıyor.

Halasının adını taşıyan İman, Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın da ilk torunu.

Rajwa ile Hüseyin, İman'ın doğumundan bu yana ondan hiç ayrı kalmamaya çalışıyor. Bu yüzden küçük prenses daha bu yaşında bir sürü ülkeye gitti.

Fransa ve İngiltere'ye yaptıkları resmi ziyarette de Lauren Sanchez ile Jeff Bezos'un İtalya'daki düğününde de İman, Rajwa ve Hüseyin'in kucağındaydı.

Daha doğduğu gün kameralarla tanışan İman, kelimenin tam anlamıyla milyonların gözleri önünde büyüyor.





AYNI GÜN DOĞAN BÜTÜN BEBEKLERE ALTIN DAĞITTI

Büyük dedesi eski kral Hüseyin'in adını taşıyan hastanede dünyaya gelen Prenses İman, bütün bir aileyi sevince boğduğu gibi kendisiyle aynı gün doğan bebeklerin annelerini de sevindirdi.

Çünkü ilk kez baba olan Hüseyin, bunun şerefine İman ile aynı gün doğan bütün bebeklerin ailelerine birer altın lira hediye etti.

İman'ın annesi Rajwa ile babası Hüseyin, 2023 yılının haziran ayında hayatlarını birleştirdi. Bu tören de, Rania ile Hüseyin'in evlendiği günden sonra 30 yıl içinde yapılan en görkemli düğün olarak tarihe geçti.