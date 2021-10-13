Dağhan Doğruer'den sevgilisi Dila Tarkan'a büyük sürpriz

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Türkiye’nin tekstil devlerinden Dilasima Group’un varislerinden Dila Tarkan, yeni yaşını çok özel bir partiyle kutlamaya hazırlanıyor. Üç yıldır beraber olduğu sevgilisi Dağhan Doğruer, Tarkan için Antalya’daki Kaya Palazzo Hotel’de bu hafta sonu 90’lar konseptli bir parti organize ediyor.

Aslında Doğruer, sürpriz organizasyonda kendi yeni yaşını da kutlayacak. Her ikisi de 30 yaşına girecek olan sevgililerin doğum günleri birbirine çok yakınmış. Dağhan Doğruer, iki gün sürecek doğum günü kutlamasına hem yurt dışından hem de yurt içinden 70 yakın arkadaşını davet etmiş.

İlk gün, DJ’lerin 90’lar şarkılarıyla konukları eğlendireceği partinin ikinci gününde genç şarkıcı Ayla Balyemez sahne alacakmış. Ben bu haberle sürprizi biraz bozmuş oluyorum galiba ama genç çifte şimdiden mutlu yaşlar diliyorum…

Yeni koleksiyonunu davetle tanıttı

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Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Merve İpek Öztürk, yarattığı çocuk giyim markası Mio Design’ın yeni sezonu için Momo Bebeköy’de bir lansman yaptı. Lansman davetine Gizem Hatipoğlu, Burcu Kara, Seda Erdim, Serap Korkmaz Aslan, Ece Vahapoğlu, Seren Fosforoğlu, Didem Uzel gibi birçok ünlü sima katıldı. Galeries Lafayette, Brandroom gibi seçkin satış noktalarında ilgi gören markanın Nişantaşı’nda da bir showroom’u var. Sağlıklı kumaş içerikleriyle ilgi gören Mio Design, gelirinin bir kısmını ÇİDER (Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği)’ne bağışlıyor.

Bebek’te kahvaltı buluşması

Cemiyetin sevilen isimleri Begüm Tacir, Nergis Pekuysal, Çağla Bostancı ve İpek Toplusoy’un yakın dost olduğu herkesin malumu… Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen arkadaşlar, genelde davetlere de birlikte katılıyor. Okulların açılmasıyla İstanbul’a dönen dört arkadaş, kahvaltı buluşmalarına pandemi sonrası kaldıkları yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bebek’teki Mangerie’de buluşan arkadaşlar yaz tatilinden sonra hasret gidermiş oldu.

Özel alışveriş daveti

Sonbahar-Kış mevsiminin kilit kombinlerini beşinci sezonunda bir araya getiren Melis Ağazat X Koton Koleksiyonu, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve deneyimli moda direktörü Melis Ağazat ev sahipliğindeki alışveriş etkinliğiyle tanıtıldı. Koton Vadi İstanbul mağazasında gerçekleştirilen davete iş, sanat, influencer ve cemiyet dünyasından birçok seçkin sima katılırken, koleksiyon yoğun ilgi gördü.

Özel alışveriş etkinliği davetinde moda ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Yakın dostlarının yanı sıra moda tutkunlarıyla da bir araya gelen Gülden Yılmaz ve Melis Ağazat, konuklarıyla yakından ilgilendi. Davete katılan Arzu Sabancı, Ebru Şallı, Suzan Toplusoy, Ceylan Çapa, Sibel Kerimoğlu, Feryal Gülman, Dilek Türker, Berrin Ak, Mehtap Elaidi, Elif Mısırlı gibi isimler, Melis Ağazat’ın kombinleriyle özel bir alışveriş deneyimi yaşadı.

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Ebru Şallı - Sibel Kerimoğlu - Suzan Toplusoy

Kardeşiyle birlikte tatilde

Bir yıldır birlikte olan Allan Hakko ve Merve Oflaz’ın aşkı evliliğe doğru gidiyor bana sorarsanız… Geçtiğimiz günlerde Oflaz’ı, babası Jeff Hakko ile tanıştıran Allan Hakko, şimdi de sevgilisini kız kardeşi Romina Hakko ile kaynaştırıyor! Romina Hakko ve onun eşi Niv Garih’le birlikte New York’ta tatilde olan çiftin keyfi yerinde. Kısa bir Amerika tatiline çıkan Allan Hakko ve Merve Oflaz, Türkiye dönüşü Antalya’ya giderek Dila Tarkan’la Dağhan Doğruer’in doğum günü partisine katılacak.

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