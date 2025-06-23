'Dağ gibi' babası gözlerinin önünde çöktü, farkına varamadı... Babam benim... Sakın elimi bırakma!

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Bu durum elbette geniş ailesiyle birlikte hayranlarını da büyük bir üzüntüye boğdu...

Diğer yandan Willis'in şu an evli olduğu Emma Heming, eski karısı Demi Moore ve her iki evliliğinden dünyaya gelen üçü yetişkin beş kızı da oyuncunun etrafında bir sevgi çemberi oluşturdu.

Kesin bir tedavisi olmayan hastalığı nedeniyle 69 yaşındaki Willis'i hiç yalnız bırakmıyor ailesi... Onun da eskisi gibi hayata katılması için ellerinden geleni yapıyor bütün aile.

HAYATININ HER ANINI MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bunun son örneklerinden biri de geçtiğimiz hafta sonu sergilendi. Bruce Willis, annesinin evinde bazı aile üyeleriyle buluştu. Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen üç kızından ortancası olan Tallulah da o anlarda çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Tallulah, babasıyla sevgi dolu görüntüler sergilediği paylaşımlarını "Büyükanne evinde eğlenceli bir pazar günü... Minnettarım" notuyla paylaştı. Onun bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Tallulah ilk paylaşımında babasının iki elini de sımsıkı tutarken görülüyor. Kendisi yerde otururken bir koltukta oturan babası Bruce Willis de ona sevgiyle bakıyor.

Diğer bir karede de Bruce Willis ile Tallulah, birbirlerine sevgiyle sarılırken görülüyor.

GENİŞ AİLESİ DEMİR GİBİ KENETLENDİ

Aslına bakılırsa Bruce Willis'in ailesi ünlü oyuncunun hastalığının ortaya çıktığı 2022 yılından bu yana birbirleriyle kelimenin tam anlamıyla demir gibi kenetlenmiş durumda...

Sadece iki küçük kızının annesi ve şu andaki karısı Emma Heming değil, aynı zamanda eski karısı Demi Moore da Willis'in yanında. Tabii ki kızları Rumer, Tallulah ve Scout da ünlü oyuncunun yanında. Emma Heming ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Mabel ve Evelyn, daha küçük yaşta olmalarına rağmen yine de babalarının en büyük destekçilerinden.

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Tallulah Willis, bundan iki yıl önce de babası Bruce Willis'in gözlerinin önünde çöküp elden ayaktan düştüğünü ama ilk anda kendi derdine düştüğü için bunun farkına varamadığını söylemişti.

31 yaşındaki Tallulah, Vogue dergisi için kaleme aldığı yazıda uzun süredir babasının sağlığında ters giden bir şeyler olduğunu ama kendisinin bütün bunları yanlış yorumladığını belirtti o makalesinde.

BABASININ HASTALIK BELİRTİLERİNİ YANLIŞ YORUMLADI

Tallulah Willis, makalesinde anlattığına göre babasının sağlığının bozulmaya başladığını uzun süre önce fark etti. Ama bu durumun Bruce Willis'in, kendisine karşı ilgisinin azaldığı şeklinde yorumladı.

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Sadece kendisi değil tüm ailesi Willis'in zihinsel gerilemesini anlamış hastalık teşhisi konulmadan uzun zaman önce. Ama bunu bir tür "Hollywood sağırlığı" yani bir tür kapris sanmışlar.

Hatta babasının bu durumu giderek ilerleyince de Tallulah Willis, kaleme aldığı makaleye göre bunu "kişisel" algıladı. Tallulah'nın bu konudaki satırları şöyle: İlerleyen zamanda bu tepkisizlik daha da genişledi. Ben de bunu bana yönelik kişisel bir tavır olarak algıladım. Babam ikinci karısı, benim üvey annem Emma Heming Willis'ten iki tane kız çocuğu sahibi olmuştu. Ben de bu yüzden bana olan ilgisini kaybettiğini düşündüm."

Zaten anlattığına göre Tallulah'nın o sırada başka bazı kişisel sorunları vardı. Anoreksiya ile mücadele ediyordu. Kendi beden algısıyla ilgili sorunları çözmeye çalışıyordu. Tallulah'nın makalesinde yazdığına göre kendisi bütün bunlarla uğraşırken sonradan fark ettiği gibi babası Bruce Willis de kendi sağlığı için sessizce mücadele ediyordu.

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BABASIYLA İLGİLİ GERÇEĞİ GİTTİĞİ DÜĞÜNDE FARK ETTİ VE YIKILDI

Talluhah, sonunda 2021 yılının yaz aylarında bir düğüne gittiğinde babasıyla ilgili gerçek konusunda çok acılı bir uyanış yaşadı anlattığına göre.

O düğünde, gelinin babası gelenek olduğu üzere bir konuşma yapıyordu. Tallulah da o konuşmayı dinlerken babası Bruce Willis'in kendi düğününde asla böyle bir konuşma yapamayacağı gerçeğini fark etti ve gözyaşlarına boğuldu.

Tallulah Willis makalesinde o anları şöyle anlattı: "Birden, düğünümde babamın benim hakkımda konuştuğu o anı asla yaşayamayacağımı fark ettim. Bu yıkıcıydı. Yemek masasından kalkıp dışarı çıktım ve çalılıkların arasında ağladım."