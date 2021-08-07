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Haber Giriş: 07.08.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

CZN Burak öldü mü? CZN Burak’ın trafik kazası yaptığı iddia edildi

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CZN Burak öldü mü? CZN Burak’ın trafik kazası yaptığı iddia edildi

Kamuoyunda CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir'in trafik kazası geçirip hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları CZN Burak ile ilgili söylentilerin doğru olup olmadığını araştırırken açıklama geldi. Söz konusu iddialar ardından açıklamada bulundu. Peki, CZN Burak öldü mü?

CZN Burak Twitter hesabından "Sanırım bazı arkadaşlar şaka yapmak istemişler ama çok mesaj geldi arkadaşlar ölmedim yaşıyorum çok şükür" paylaşımını yaptı.

BURAK ÖZDEMİR KİMDİR?

Burak Özdemir, sosyal medyada bilinen adıyla CZN Burak, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. Türk yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu internette ünlü yaptı. Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay’da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul’da da şube açtı.

CZN Bura, Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü haline geldi.

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