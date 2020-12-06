CZN Burak kimdir, nereli? İşte CZN Burak’ın bilinmeyenleri
Sosyal medyada yemek videolarıyla fenomen olan Czn Burak olarak bilinen Burak Özdemir, Adıyaman’a giderek iki engelli çocuğu bulunan bir ailenin evindeki eksikleri giderdi. Yardım videosu binlerce kişi tarafından paylaşılan CZN Burak, Twitter’ın trends listesinde yer aldı. Peki, CZN Burak kimdir, nereli? İşte CZN Burak’ın bilinmeyenleri…
CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir, 1995 yılında dünyaya geldi.
Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.
İstanbul'da doğdu. Aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir.
Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2011'de Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular. Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınır.
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