CZN Burak kimdir, kaç yaşında? Burak Özdemir hakkında bilgiler

Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınıyor.

Burak Özdemir, sosyal medyada bilinen adıyla CZN Burak, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. Türk yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu internette ünlü yaptı. Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay’da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul’da da şube açtı.

CZN Bura, Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü haline geldi.

CZN ADI NEREDEN GELİYOR?

Burak Özdemir, verdiği röportajda CZN lakabının ortaya çıkışını şu sözlerle dile getirmişti: Laleli’de babamın Cinzano adında tekstil firması vardı. Rus misafirlerimiz 'Cinzano' diyemiyor, dilleri dönmediği için hep 'Cezene' diyorlardı. O dönem yaramazdım, başka yerlerde çalışıyordum. 'Zengin çocuğusun, onun bunun yanında ne işin var?' diyen bile vardı. Osmanbey’de bir konfeksiyon firmasında çalışıyordum. Günde beş sefer depodan malları alıp el arabasıyla Taksim ve Osmanbey’e bırakıyordum. 'Bana ‘cezen’ deyin' diyordum. CZN, cezenin kısaltmasıdır.

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