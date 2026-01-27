Cüssesini gören yanına çekinerek yaklaşıyor… Romantik yıldız sevgilisinin üzerine titriyor: Üşüdüysen ceketimi al aşkım

Haberin Devamı

Yeni filminin galası için ortaya çıkan ünlü aktör yanına iki seneye yakındır birlikte olduğu sevgilisiyle adeta dosta düşmana aşkını gösterdi ve yaşadığı büyük mutluluğu gösterdi.

Ekranların “dev” yıldızı Jason Mamoa galaya Andor dizisiyle tanınan oyuncu sevgilisi Adria Arjon'la geldi. İki sevgili kırmızı halıda poz verirken sürekli sarmaş dolaştı ve bol bol da öpüşüp koklaştılar.

İkilinin mutluluğu gözlerinden okunurken gala çıkışında üşüyen sevgilisine ceketini veren ve kendisi kolsuz bir tişörtle kalan Jason Mamoa görenlerin takdirini topladı. Heybetli görüntüsüyle uzaktan bakınca herkesin çekindiği yıldız oyuncunun ne kadar romantik ve centilmen olduğu konuşuldu.

46 yaşındaki Jason Momoa ve 33 yaşındaki sevgilisi Adria Arjon'la aslında 2021’de birlikte rol aldıkları bir yapımın setinde tanışmıştı. Ama o dönemde ikisi de başkalarıyla evliydi…

Jason Momoa 2017’de evlendiği ve iki de çocuğu olan Lisa Bonet’ten 2024’te ayrıldı. Çift aslında 2005’ten beri birlikteydi ancak evlenmek için 12 yıl beklediler. Evlenmek deyim yerindeyse ilişkilerine yaramadı ve 2020’de yollarını ayırdılar. Boşanma davaları ise 2024’te resmen sonuçlandı.

Adria Arjon da 2019’da uzun süredir birlikte avukat sevgilisi Edgardo Canales’le evlendi ancak çift 2023’te yollarını ayırdı.

2021 yapımı "Sweet Girl" filminde karı-kocayı canlandıran ikili eşlerinden boşanınca aşka düştü ve Mayıs 2024’ten beri birlikteler.

Jason Momoa, Lisa Bonet ile boşanma sürecini tamamladıktan sonra, Mayıs 2024'te Japonya gezisinden fotoğraflar paylaşarak Adria Arion’la ilişkisini Instagram üzerinden resmen ilan etti hatta fotoğraf paylaşmakla kalmadı, fotoğrafın altına Arjona için "Mi Amor" (Aşkım) notunu düştü.

Çift, ilk kez Şubat 2025’te büyük etkinliklerde el ele boy göstererek ilişkilerini kameralar önünde de tescilledi.

Jason Momoa, katıldığı röportajlarda "hayatımın aşkı" ifadesini kullanmaktan çekinmediği sevgilisi Adria ile ortak motosiklet tutkusu ve doğa sevgisi gibi ortak tutkulara sahip ve ikili sık sık motosiklet turlarına çıkıyor.