Avukat değil avukat çırağı oldu... En iyi bildiği işi yapıp kırmızı halıya damga vurdu

Güncelleme Tarihi:
46 yaşındaki dört çocuk annesi Kardashian, doğrusu gittiği her yerde bütün bakışları üzerine toplama konusunda da rakip tanımayacak kadar başarılı.
Zaten bunun bir örneğini de Roma'da katıldığı bir etkinlikte gözler önüne serdi.
Bu tür tasarımlarıyla bilinen Galia Lahav'ın imzasını taşıyan elbisenin en çarpıcı ayrıntıları yüksek kesimli korsesi ve düşük beli.
Aslında dekolte kısımları hariç bir gelinlik modelinden ilham alan elbisenin arka kısmındaki kuyruğu da gözlerden kaçacak gibi değildi doğrusu.
Kendini tasarımcı Law Roach'un usta ellerine teslim eden Kardashian saçlarını at kuyruğu şeklinde topladı.
Görünümünü de Jimmy Choo imzalı topuklu ayakkabılarla tamamladı.
Kardashian, yapımın geçtiğimiz cumartesi günü Roma Film Festivali'nde yapılan prömiyerinde de bu kuralı bozmadı. Tepeden tırnağa tepeden tırnağa leopar desenlerine büründü.
Yıldızın tanıtım etkinliklerine damgasını vurduğu All's Fair, geçen yıl bir dijital platformda yayınlanmaya başlayan bir hukuk draması.
All's Fair'de Kim Kardashian dışında Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close, Teyana Taylor gibi ünlü isimler rol alıyor.
Ama Kardashian, klasik bir hukuk fakültesinde eğitim görmedi. Bunun yerine yasal çıraklık programına katıldı. ABD'nin California eyaletinde bir programa katılıp avukatın yanında çalışarak bu mesleği edinebilmek mümkün.
Ancak Kim Kardashian'ın gerçek bir avukat olarak çalışabilmesi için baro sınavını geçmesi gerekiyor. Ki bunu haya yapmış değil.