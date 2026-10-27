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Avukat değil avukat çırağı oldu... En iyi bildiği işi yapıp kırmızı halıya damga vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Kim Kardashian#All's Fair#Paris Hilton
Avukat değil avukat çırağı oldu... En iyi bildiği işi yapıp kırmızı halıya damga vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 08:47

Bir zamanlar, Paris Hilton'un asistanıyken gösteri dünyasında zengin varisi bile gölgede bırakan bir şöhrete ulaştı Kim Kardashian.

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46 yaşındaki dört çocuk annesi Kardashian, doğrusu gittiği her yerde bütün bakışları üzerine toplama konusunda da rakip tanımayacak kadar başarılı.

Zaten bunun bir örneğini de Roma'da katıldığı bir etkinlikte gözler önüne serdi.

Avukat değil avukat çırağı oldu... En iyi bildiği işi yapıp kırmızı halıya damga vurdu
Sinemanın ünlü yıldızlarıyla birlikte kamera karşısına geçtiği All's Fair adlı hukuk dramasının, Roma'da yapılan fotoğraf çekiminde giydiği beyaz üzerine siyah puantiyeli kıyafetiyle bütün bakışları üzerine çekti.

Bu tür tasarımlarıyla bilinen Galia Lahav'ın imzasını taşıyan elbisenin en çarpıcı ayrıntıları yüksek kesimli korsesi ve düşük beli.

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Kardashian, bu askısız elbisesiyle, örneğine neredeyse hiç rastlanmayan bir dekolte de vermiş oldu.

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Aslında dekolte kısımları hariç bir gelinlik modelinden ilham alan elbisenin arka kısmındaki kuyruğu da gözlerden kaçacak gibi değildi doğrusu.

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Kim Kardashian, zaten başlı başına dikkat çeken elbisesiyle birlikte hiçbir takı kullanmadı.

Kendini tasarımcı Law Roach'un usta ellerine teslim eden Kardashian saçlarını at kuyruğu şeklinde topladı.

Görünümünü de Jimmy Choo imzalı topuklu ayakkabılarla tamamladı.

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Avukat değil avukat çırağı oldu... En iyi bildiği işi yapıp kırmızı halıya damga vurdu
Kim Kardashian, Instagram sayfasında iki tane Dalmaçyalı cinsi köpekle poz verdiği bir pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu.
Avukat değil avukat çırağı oldu... En iyi bildiği işi yapıp kırmızı halıya damga vurdu
Aslına bakılırsa Kim Kardashian, gösteri dünyasının en iddialı ve kimi zaman da "deneysel" giyinen ünlülerinden biri.

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 Kardashian, yapımın geçtiğimiz cumartesi günü Roma Film Festivali'nde yapılan prömiyerinde de bu kuralı bozmadı. Tepeden tırnağa tepeden tırnağa leopar desenlerine büründü.

Yıldızın tanıtım etkinliklerine damgasını vurduğu All's Fair, geçen yıl bir dijital platformda yayınlanmaya başlayan bir hukuk draması.

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Avukat değil avukat çırağı oldu... En iyi bildiği işi yapıp kırmızı halıya damga vurdu
Yapım, bir dizi kadın boşanma avukatının, erkek egemen bir hukuk şirketinden ayrılarak kendi bürolarını kurmasını ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor.

All's Fair'de Kim Kardashian dışında Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close, Teyana Taylor gibi ünlü isimler rol alıyor.

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Bu arada küçük bir parantez açalım. Kim Kardashian, çok ünlü bir avukat olan babası Robert Kardashian'ın izinden gidip avukat olmayı çok istiyordu. Bunu bir noktaya kadar da başardı.

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Ama Kardashian, klasik bir hukuk fakültesinde eğitim görmedi. Bunun yerine yasal çıraklık programına katıldı. ABD'nin California eyaletinde bir programa katılıp avukatın yanında çalışarak bu mesleği edinebilmek mümkün.

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Kim Kardashian da 2018 yılında bu tür bir eğitime başladı. Pandemi nedeniyle eğitimini geçen yıl tamamlayabildi.

Ancak Kim Kardashian'ın gerçek bir avukat olarak çalışabilmesi için baro sınavını geçmesi gerekiyor. Ki bunu haya yapmış değil.

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#Kim Kardashian#All's Fair#Paris Hilton

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