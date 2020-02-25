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Haber Giriş: 25.02.2020 - 12:14,Son Güncelleme:/

Cüneyt Arkın’ın torunu oyuncu oldu

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Cüneyt Arkın’ın torunu oyuncu oldu
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Cüneyt Arkın, Instagram hesabından paylaştığı bir selfie üzerinden torunu Zeynep Cüreklibatur’un 17 Nisan’da vizyona girecek olan Kovala’da oynayacağını duyurdu.

Arkın, torunu Zeynep ile çektiği selfie'yi; “Prensesim Zeynep, onlarca kişinin girdiği seçmeleri kazanarak sinemadaki ilk oyunculuk deneyimini 17 Nisan’da vizyona girecek olan Türkiye’nin ilk rap filmi Kovala’da Doğa karakterini canlandıracak” notuyla paylaştı.

 

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