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Cüneyt Arkın'ın kitabında dikkat çeken bölüm... Orhan Gencebay ve Sevim Emre çileden çıktı!

#CÜNEYT ARKIN#ORHAN GENCEBAY#SEVİM EMRE

Cüneyt Arkın kitabında Kemal Sunal’la beraber bir ‘arabeskçi’den hiç hazzetmediklerini yazdı. O kişinin Orhan Gencebay olduğu öne sürüldü. Orhan Gencebay ve Sevim Emre bu iddiaya yanıt verdi…

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Cüneyt Arkın’ın "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında Kemal Sunal'ın hiç hazzetmediği arabesk şarkıcısının Orhan Gencebay olduğu iddia edildi.

Arkın, hayatını anlattığı kitapta yakın arkadaşı Kemal Sunal ile hiç sevmedikleri bir arabeskçiden bahsediyor. “Arap’tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi” diye söz ettiği o kişinin Orhan Gencebay olduğu ileri sürüldü.

Kitaptan dikkat çeken bu bölümlerin medyaya yansıması Orhan Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre'yi çileden çıkardı. 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Orhan Gencebay ve Sevim Emre bu iddialara yanıt verdi…

OKUMAYA GEREK DUYMUYORUM

Kitabı henüz okumadığını söyleyen Orhan Gencebay 'Kitabı daha okumadım. Okumayı da gerek duymuyorum, sadece yalan dolan olduğunu görüyorum ve okumaya gerek duymuyorum. Cüneyt Arkın’a hayret ediyorum; ben ona ne yaptım ki bana böyle iğrenç davranıyor böyle yalan söylemlerde bulunuyor. Ben filmlerini çok severek izlediğim sevgili, rahmetli Kemal Sunal ile hiçbir zaman yan yana dahi gelemedim maalesef.' ifadelerini kullandı.

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KİTABI TOPLATTIRACAĞIZ!

Sevim Emre'nin tepkisi ise daha sert oldu: 'Avukatla konuştum hukuki olarak o kitabı toplattıracağız. Saygısızlığı hazmedemem böyle bir haberi hazmedemem Orhan Gencebay gibi bir değeri kitabının reklamını yapmak için hiç kimse kullanamaz. Müsaade etmiyorum.' sözleriyle isyan etti.

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