Cüneyt Arkın: Sette soğan ekmek yerdik

Çift set sonrası eve dönüş yolunda araç içinde uyuyakaldı. Cüneyt Arkın, fotoğraflarını “Yorulmuşuz sanırım ilk gün. Kuruluş

Osman set dönüşü” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Fotoğrafı Instagram’da büyük ilgi gören Cüneyt Arkın, sağlığı el verdiği sürece dizide rol almaya devam edeceğini söyledi:

◊ “Haftada 1 gün setim var. Silivri’deki yazlığımızdan Riva’ya gitmek yorucu oluyordu ama şimdi Etiler’deki evimize geçtik. Yıllar sonra setlere döndüğüm için mutluyum. Dizi yapmamıştım, çünkü kalıcı olmak için sinema gerekli. Ama diziler de para kazanmak için. Biz eskiden film setlerinde soğan ekmek yerdik, şimdi setlerde yemek çıkıyor. Eskiden karavan rahatlığı da yoktu, küçük arabalarda beklerdik. Artık imkanlar daha iyi. Sağlığım el verdiği sürece sette olacağım.”