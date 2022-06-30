Cüneyt Arkın mutlu evliliğin sırrını vermişti...

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Cüneyt Arkın, vefat etmeden önce son açıklamalarını Sahi Kitap etiketiyle çıkan ‘Yarım Asrı Devirenler’ kitabına yaptı. Gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt’un kaleme aldığı, 7 ünlü çiftin mutlu evliliklerinin anlatıldığı kitapta Arkın, şöhret yolculuğunu, güzel bir ilişkinin sırlarını anlattı, ayrıca gençlere özel mesajlar verdi. Eşi Betül Cüreklibatır’a olan bağlılığından bahseden Arkın, “Evlilikte aşk bir süre sonra yerini büyük bir sevgiye bırakıyor. Onsuz var olamıyorsunuz. Betül şefkatli bir annedir. Bana gözü gibi baktı. Yanımda olmadığında onu çok özlüyorum. Bazen Betül olmadan yazlığa gidiyorum ama sesine hasret kalıyorum. Eşimin varlığı benim için çok büyük bir yaşama sevinci” dedi.

EVLİLİKTE BİRBİRİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Arkın, kitapta mesajlar vermeyi de ihmal etmedi. “Çocuklarınızı çok sevin ama birbirinizi de ihmal etmeyin” diyen Arkın, çocuklarına en büyük hediyenin sevgi dolu bir ailede büyümek olduğunu her zaman hissettirdi. Yaşamı boyunca hiçbir zaman abartıya kaçmayan usta oyuncu, çocuklarına da bunu öğütlediğini, gösterişten uzak durduklarını, mutluluğu şatafattan, lüksten değil aile içindeki huzurdan aldıklarını söyledi. Arkın, gençlere sevgi, saygı ve hoşgörü içinde ilişkilerini sürdürmelerini önerip iyi bir evliliğin temelinde anlayış olduğunu belirtti: “Mutlu evliliğin sırrı bence karşılıklı anlayış içinde olmak. Böylece birbirinizi anlayıp uyum içerisinde mutlu bir şekilde yaşıyorsunuz.”

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EŞİM BANA BEBEKLER GİBİ BAKTI

Kariyeri boyunca dublör kullanmak istemeyen Arkın, rollerini daha inandırıcı kılmak için her şeyi göze aldı. Öyle ki balayına bile eli sakat gitti. ‘Malkoçoğlu’nun çekimleri sırasında omurgası kırılıp felç oldu. Arkın, eşinin kendisine bu süreçte bebekler gibi baktığını, altı ayın sonunda eski haline döndüğünü söyledi.