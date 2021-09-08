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Haber Giriş: 08.09.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Cüneyt Arkın 84 yaşında!

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Cüneyt Arkın 84 yaşında!

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın 84. yaşına girdi. Usta oyuncu aile arasında yapılan kutlamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü kutladı. Usta sanatçı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın 84 yaşında
AİLE BİR ARADA

Bütün aile üyelerinin bir araya geldiği kutlamadan renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.  Geçtiğimiz yıl Kuruluş Osman dizisinde rol alan usta oyuncunun mutlu aile pozları büyük beğeni aldı.

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Cüneyt Arkın paylaştı Bir zamanlar Levent...
Cüneyt Arkın paylaştı 'Bir zamanlar Levent...'

SİNEMAYLA GEÇEN BİR ÖMÜR

Bugüne kadar yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden. Malkoçoğlu, Battal Gazi gibi filmlerle zorlu sahnelere imza atan Cüneyt Arkın kariyeri boyuncu dublör kullanmayı hep reddetti. Bu da bazen ölümlerden dönmesine neden oldu. İşte Cüneyt Arkın’ın yaşadığı 16 sakatlık.

1. Malkoçoğlu'nun üçüncü filminde kafa travması geçirerek 8 gün boyunca komada kaldı.

2. Selahattin Eyyübi filmi setinde attan düşünce omzu ezildi.

3. Bir başka aksiyon içerikli filmi Çöl Kartalı'nda boyun omurları ezildi.

4. Battal Gazi filminde boyun omurları ikinci kez ezildi. Ama ona vız gelirdi bütün bunlar...

Cüneyt Arkın 84 yaşında

5. Sakatlanmalar devam ediyor: Çıtkırıldım adlı filminde sağ el kemikleri parçalandı.

6. Cehenneme Bir Yolcu Var filminin setinde çatlak diziyle bir şekilde oynadı, sonra dizinin üstüne düştü ve eklem içi apse yaptı. Buna rağmen vız gelirdi bu da!

7. Çöl Kartalı filminde attan düşmekle kalmayıp, atın altında kaldı.

8. Cüneyt Arkın'ı kim durdurabilir ki? Çıtkırıldım filminde sol göz ve kaşları yarıldı.

Cüneyt Arkın 84 yaşında

9. Şafakta Üç Kurşun filminde sol omzu çıktı.

10. Ama adam Wolverine gibi, anında iyileşiyor... Malkoçoğlu'nda sol kısmındaki dört kaburgası kırıldı.

11. Adsız Cengaver filminde orta ve yüzük parmakları kesildi.

12. Cici Gelin filminin setinde bel fıtığı oldu.

13. Sol bacağı 6 ay boyunca hiç tutmadı. Ama o Cüneyt Arkın'dı!

Cüneyt Arkın 84 yaşında

14. Akıncılar Geliyor filminde sol diz kapağı çatladı.

15. Adsız Cengaver filminde sol bilek kemikleri de kırıldı.

16. Vücudunun her bölgesi bir badire atlatmaya kararlıydı. Bu kez de Hacı Murat filminde sol kaval kemiği kırıldı. Kırık olsa da durabildi Cüneyt Arkın!

Cüneyt Arkın 84 yaşında

Cüneyt Arkın'ı duygulandıran an! "Utanmasam ağlayacağım"Büyükçekmece'de düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesinde Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın ağırlandı. Eşi ve oğlu Kaan ile sergiyi gezen Cüneyt Arkın, "Davetliler tarafından ilgiyle karşılanan Cüneyt Arkın, "Utanmasam ağlayacağım. Başkanın sanata bu kadar önem vermesi çok önemli. " ifadelerini kullandı.
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