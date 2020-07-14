MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÇukur'un Cumali'si baba oldu! Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu'nun mutlu günü
GeriMagazin Çukur'un Cumali'si baba oldu! Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu'nun mutlu günü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Mehmet Üstündağ
Haber Giriş: 14.07.2020 - 21:21,Son Güncelleme:

Çukur'un Cumali'si baba oldu! Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu'nun mutlu günü

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Çukur'un Cumali'si baba oldu! Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu'nun mutlu günü
Abone Olgoogle-news

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Çukur'un Cumali'si Necip Memili baba oldu. Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu'nun kızı, Maslak Acıbadem'de dünyaya geldi. Çiftin kızlarına Asya ismini verdiği öğrenildi.

Başarılı oyuncu Memili, 2 gün önce eşinin doğum yapacağını söylemişti. Memili,"Kız babasıyım. Kız olacak inşallah, heyecan var" diyerek mutluluğunu paylaşmıştı. Bugün sevindirici haber geldi. Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu'nun kızı Asya, Maslak Acıbadem'de dünyaya gözlerini açtı.

False
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle