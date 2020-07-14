Mehmet Üstündağ
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Çukur'un Cumali'si baba oldu! Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu'nun mutlu günü
Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Çukur'un Cumali'si Necip Memili baba oldu. Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu'nun kızı, Maslak Acıbadem'de dünyaya geldi. Çiftin kızlarına Asya ismini verdiği öğrenildi.
Başarılı oyuncu Memili, 2 gün önce eşinin doğum yapacağını söylemişti. Memili,"Kız babasıyım. Kız olacak inşallah, heyecan var" diyerek mutluluğunu paylaşmıştı. Bugün sevindirici haber geldi. Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu'nun kızı Asya, Maslak Acıbadem'de dünyaya gözlerini açtı.
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