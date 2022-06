Dokuz ay karnında taşıdığı bebeğini kaybetmişti: Düşüncelere daldı

Haberin Devamı

GENÇ ANNENİN ACISI TAM DİNMEDİ

Her ne kadar eskisi gibi dünyanın en gözde tatil beldelerinde denizin ve güneşin tadını çıkarsalar da hala yaşadıkları büyük acıyı unutamadıkları uzaktan çekilen fotoğraflarda bile belli oldu. Özellikle de 9 ay karnında taşıdığı bebeklerinden birini yitiren genç annenin.

İSPANYA SULARINDA TATİL

Kısa bir süre önce biri kız diğeri erkek ikiz bebek heyecanı, büyük bir acıyla sonlanan futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez, son bir haftadır tatil yapıyor. Önce İspanya'nın Mallorca adasında görüntülenen çift, şimdi de Ibiza açıklarında çıktıkları yat gezisinde objektiflere takıldı.

DALGIN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir grup arkadaşlarının da eşlik ettiği çiftten özellikle Georgina Rodriguez'in düşünceli ve dalgın hali dikkatlerden kaçmadı. Ronaldo ile Rodriguez, birkaç ay önce biri kız diğeri erkek ikiz bebekler beklediklerini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Fakat geçen nisan ayında çift bu kez acı haberi paylaştılar. Bebeklerden kız olanı hayata tutunmayı başarırken, erkek ikizi ise anne ve babasını yasa boğarak öldü.

Ronaldo bu acı haberi, sosyal medya sayfasından "Yeni doğan oğlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz" satırlarıyla paylaştı.

ÇOCUKLARI YANLARINDA DEĞİL

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez bu kez yeni doğan ve Bella Esmeralda adını verdikleri kızları da dahil diğer dört çocuklarını evde bırakarak tatile çıktı. Çift, önce Mallorca'da sonra da Ibiza'da paparazziler tarafından görüntülendi. Özellikle de Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez'in durgun ve dalgın hali gözlerden kaçmadı.

Mallorca ve Ibiza seyahatleri boyunca her gün farklı bir bikiniyle denize giren genç kadın, kimi zaman yatın güvertesinde denizi seyreden Rodriguez uzun uzun düşüncelere daldı.

KALABALIK AİLE

Ronaldo ile Rodriguez'in yeni doğan ve hayatta kalan ikizlerinden Bella'nın yanı sıra Alana adını verdikleri bir kızları var. Rodriguez, sevgilisinin taşıcı anneden dünyaya gelen büyük oğlu ile ikizlerine de annelik yapıyor.

Aslına bakılırsa Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in aşk öyküsü benzerine masallarda ya da romantik filmlerde rastlanacak türden. Bugüne kadar aralarında Irina Shayk'ın da bulunduğu bir çok güzelle aşk yaşayan Cristiano Ronaldo'nun şu ana kadarki en uzun süreli sevgilisi Georgina Rodriguez. Çiftin tanışma öyküleri de oldukça çarpıcı, benzerine ancak romantik filmlerde rastlanacak türden.

SANİYEDE AŞIK OLDU

Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, genç kadın Madrid'de lüks bir mağazada tezgahtar olarak çalışırken tanıştılar. Düşük bir ücrete çalışan Rodriguez'i Ronaldo ilk kez o lüks mağazaya alışveriş yapmaya gittiğinde gördü. Sonra da kendi deyimiyle "saniyesinde" aşık oldu.

KÜÇÜK BİR KASABADA DOĞDU

İspanya'nın 13 bin nüfuslu Jaca adlı küçük bir kasabasında dünyaya gelen Georgina Rodriguez, orada bir süre garson olarak çalıştı.

DİL ÖĞRENMEK İÇİN İNGİLTERE'YE GİDİP ÇOCUK BAKICILIĞI YAPTI

Sonra dil öğrenmek için İngiltere'nin Bristol kentine gitti ve çocuk bakıcılığı yaptı. Garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği dört çocukla birlikte.

HİÇBİR ŞEYİ YOKTU, ŞİMDİ HER ŞEYE SAHİP

Rodriguez'in hayatı ve Ronaldo ile ilişkisi bir süre önce bir dijital platformda yayınlanmaya başlanan I Am Georgina (Ben Georgina) aldı belgesele de konu oldu. Belgeselin yayınlandığı kanalın yöneticilerinden Alvaro Diaz, Ronaldo'nun sevgilisinin, çekimler sırasında olup biteni anlatma konusunda son derece dürüst davrandığını ve bu aşkın hayatını nasıl değiştirdiğini, hiçbir şeye sahip değilken nasıl bir anda her şeye sahip olduğunu dürüstçe ifade ettiğini söyledi.

'SONRADAN GÖRME' SUÇLAMASI

Rodriguez bir süre önce ailesinin kendisine yönelttiği "sonradan görme" suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Rodriguez'in dayısı Jesus Hernandez, Ronaldo'nun bir Instagram paylaşımına "yanındaki kadın bir şeytan" diye yorum yaptı. Babasının kokainle yakalanıp hapse girdiği günden sonra Georgina Rodriguez'e kendisinin baktığını ileri süren dayı Hernandez "Ronaldo ile tanıştı ve sonra beni unuttu. Onunda ilişkisine başladıktan sonra beni bir ya da iki kez aradı" diye konuştu.