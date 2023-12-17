Covid'e yakalanıp tekerlekli sandalyeye mahkûm kalmıştı… Ünlü sunucunun kocası yaşam mücadelesi veriyor: Bir mucize için dua ediyoruz

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Dünya çapında sayısız ölüme yol açan, bulaştığı kimi hastalarda kalıcı hasarlar bırakan koronavirüs son 3 yıldır ünlü sunucu Kate Garraway ve ailesinin hayatını da bir kâbusa çevirdi. 90’ların başından beri İngiliz televizyonlarının en sevilen ekran yüzlerinden biri olan Kate Garraway'in kocası Derek Draper, Covid 19’a yakalandıktan sonra iyileşemedi.

3 YIL ÖNCE COVID’E YAKALANDI, HİÇ İYİLEŞEMEDİ

Başarılı bir politika danışmanı olan ve İngiltere’de hem siyaset hem de saray çevrelerinde tanınan 56 yaşındaki Derek Draper, 2020 yılında Covid'e yakalandıktan sonra bir türlü tam olarak iyileşemedi ve sayısız sağlık sorunuyla boğuştu.

Ünlü sunucu Kate Garraway’in hayatı kocasının 2020'de Covid'e yakalanmasıyla kâbusa döndü: Hastalığın uzun süreli etkilerini yaşayan ve kendisi de ünlü bir politika danışmanı olan Derek Draper, ölümün eşiğinde

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Yıllar boyunca Good Morning Britain programını sunan Kate Garraway, bir yandan ekran yüzü olmayı sürdürürken bir yandan da eşinin bakımını üstlendi. İki çocuğu olan çiftin hayatı altüst oldu, tüm aileleri ve sevenleri de sürekli onlardan gelecek bir iyi haber bekleyip durdu. Ünlü çiftin mutlu günleri ne yazık ki geride kaldı... Derek Draper'ın iyileşme umutları sürüyordu ancak hafta başında kalp krizi geçiridği öğrenilen Draper'ın durumunun kritik olduğu ortya çıktı

EN UZUN SÜRE HASTANEDE YATAN KORONAVİRÜS HASTASI OLMUŞTU

Derek Draper, Mart 2020'de pandeminin hemen başında koronavirüse yakalandıktan sonra hastaneye yattı ve bu süreçte organlarında kalıcı hasar meydana geldi. Doktorlar onu tıbbi olarak komaya soktu 13 ay hastanede kaldıktan sonra Draper, en uzun süre iyileşemeyen ve hastanede kalan Birleşik Krallık'ta en uzun süre acı çeken koronavirüs hastası oldu.

Kate Garraway, hastanede bir mucize için dua ediyor

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Böbrek yetmezliği, beyin iltihabı ve karaciğer hasarı da dahil olmak üzere çok sayıda sağlık sorunuyla birkaç kez yeniden hastaneye yatmak zorunda kalan Derek Draper bir süredir tekerlekli sandalyeye mahkûm olarak yaşıyor.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ: HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kate Garraway kısa bir süre önce eşi Derek’in iyileşmek için savaştığını ve ailesinin artık bu “yeni normale uyum sağladığını” açıklamıştı. Eşinin sağlığıyla ilgili umut verici bir haber olduğunu söyleyen ünlü sunucu onun belki de yeniden sağlığına kavuşabileceğini söylemişti.

Derek Draper’ın pazartesi günü aniden fenalaştığı, kalp krizi geçirdiği ve şu anda hastanede olduğu ortaya çıktı. Durumun kritik olduğu ve Kate Garraway’in eşinin başından hiç ayrılmadan 24 saat hastanede nöbet tuttuğu açıklandı.

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TAM HER ŞEY DÜZELECEK DERKEN YIKILDILAR

Kate Garraway’in durumunda iyileşme görülen ve yeni yılı ailesiyle daha sağlıklı şekilde karşılayabileceğini umduğu kocasının geçirdiği krizle birlikte aniden kötüleşmesiyle yıkıldığı ve bir mucize için dua ettiği ve dua istediği söyleniyor.

Ünlü sunucu son üç yıldır, ailesinin de desteğiyle eşine büyük bir özveriyle bakıyor... Derak Draper'ın kalp krizi geçirip durumunun kritik hale gelmesiyle Kate Garraway’in işiyle ilgili tüm anlaşmaları iptal ettiği ve bir haftadır 24 saat eşinin başında nöbet tuttuğu öğrenildi

Yaşanan son gelişmeler Kate Garraway’in ailesi ve onunla ilgilenen herkes için büyük bir darbe oldu. Ünlü sunucu günün 24 saati Derek Draper’ın yanında ve bu son yaşam savaşını kazanması için onu yüreklendiriyor. Yakınları “Derek pek çok kez savaştı ve her zaman, her şeye rağmen kazandı” diyerek iyi bir haber bekliyor. Kate Garraway, eşinin hastalığı ve ailesinin bu süreçte yaşadıklarıyla ilgili iki belgesel çekti, bu yapımların ikisi de ödül kazandı

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HEP İYİMSER OLMAYA ÇALIŞTI AMA…

Kate Garraway, daha önce verdiği bir röportajda son üç yıldır sürekli pozitif kalmaya çalışsa da “Derek’in asla güvende olmadığını hissediyorum” demişti. Ünlü çift daha önce yeni ve deneysel tedavilerden faydalanmak için Meksika’ya zorlu bir yolculuk yapmıştı.





HAYATLARINI YENİDEN DÜZENLEDİLER

Bu yolculuğun yanı sıra ünlü sunucu Londra'daki aile evini Derek'e uyarlamak için rampalar, alt katta bir banyo ve geçici bir yatak odası da dahil olmak üzere on binlerce pound harcamak zorunda kaldı. Kate Garraway’in eşi hastalığının ciddiyeti ve hastanede geçirdiği sürenin uzunluğu nedeniyle yürüyemiyor ve zayıflan bacakları artık vücudunu taşıyamıyor. 18 yıldır evli olan çiftin 17 yaşında bir kızları ve 13 yaşında bir oğulları var

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“BİLİNMEZLER DÜNYASINDA YAŞIYORUZ”

Kate Garraway yaşadıklarını “Derek bilinmezler dünyasında yaşıyor. Ve her sabah uyandığında bunu görmek yürek parçalayıcı. Sanki rüyalarında eski hayatını yaşayan birini izliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz ve sonra uyanınca üstünüze kapkaranlık bulutlar çöküyor” diyerek anlatmıştı.



"Derek'in ne kadar daha iyi ya da kötü olabileceğini hala bilmiyoruz. Bu yüzden ne zaman hastaneye kaldırılsa 'acaba bu an onu kaybedeceğimiz an mı?' diye korku yaşıyoruz.”





DENEYİMLİ GAZETECİ YAŞADIKLARINI BELGESEL HALİNE GETİRDİ

Mesleğinde 30 yıldan fazla deneyimi olan bir gazeteci olan Kate Garraway, kocası Derek Covid 19'un uzun vadeli etkileriyle mücadele ederken hayatlarını anlatan iki belgesel yaptı. Büyük ses getiren bu belgesellerin ikisi de Ulusal Televizyon Ödülü kazandı. Kate Garraway, eşi ve ailesinin yaşadıklarını kitap haline de getirdi.





PRENS WILLIAM’DAN KRALİYET NİŞANI ALMIŞTI

Ünlü sunucuya gazetecilikteki başarıları ve hayır işlerine yaptığı hizmetlerden dolayı 2022’de kraliyet nişanı verilmişti. Garraway’e nişanı Galler Prensi William tarafından verildi ve törene o günlerde durumu henüz bu kadar kötüleşmemiş olan Derek Draper da tekerlekli sandalyeyle katıldı.