Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

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Koronavirüse yakalanan Kenan İmirzalıoğlu, hastalığı atlattıktan sonra ilk kez önceki gün Emirgan’da görüntülendi. Oyuncu, ikinci çocuklarına hamile olan eşi Sinem Kobal’la beraber bir mekanda kahvaltı yaptı. Çıkışta göbeğini kabanıyla kapatan Sinem Kobal, hızla kapıda bekleyen araca bindi. Kenan İmirzalıoğlu da “Arkadaşlar çok acelemiz var, lütfen bugün bizi mazur görün” diyerek soruları yanıtsız bıraktı. (Behlül AYDIN)

Boşandı 180 bin TL alacak

MANKEN Elif Ece Uzun, iş insanı Mehmet Tuş’un uyuşturucu kullandığını, kendisine fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Uzun, avukatı Nadejda Yokuş aracılığıyla Tuş’a ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında çiftin evlilikleri son buldu. Mahkeme, Tuş’un Uzun’a 180 bin lira tazminat ve ikiz çocuklarına aylık 3 bin 600 lira nafaka ödemesine hükmetti. (Özge EĞRİKAR)

Kendimi 20'li yaşlarda hissediyorum

Hande Yener önceki akşam 49’uncu yaşını Baltalimanı Angel Blue Restoran’da kutladı. Yener, mekana girmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

“Ameliyatsız güzelliğimi doktorum Seçil Uçar Ermiş’e borçluyum. İşte benim mimarım. Kendimi 20’li yaşlarda hissediyorum. Kısacası gençliğime doymuyorum.” Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy’un kendisi hakkında övgü dolu sözler söylemesi hakkında sanatçı, “Bu özel sözler yeni yaşımdaki en büyük hediye oldu” dedi. Geceye Hande Yener’in sevgilisi Misha ve oğlu Çağın Kulaçoğlu başta olmak üzere Polat Yağcı ile Ahsen Yağcı, Aylin Coşkun, Berksan, Selim Akar, Demet Yalçınkılıç katıldı. (Sayit DURMAZ)

Miami tatilinde

Modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabından Miami tatilinden pozlarını paylaştı. Saraçoğlu, lüks markalardan alışveriş yaptığı fotoğrafların altına şu notu yazdı: “Kim ‘parayla saadet olmaz’ diyorsa, alışveriş yapmayı bilmiyordur.”

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Sabah alışverişi

Oyuncu Bülent İnal ve eşi Melis Tüysüz önceki sabah İstinye Park’ta el ele alışveriş yaparken görüntülendi. Soruları yanıtsız bırakan çift, alışveriş merkezinden hızlıca ayrıldı.

Klibi milli takıma destek için yaptım

KIRAÇ, Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, milli takım için hazırladığı ve yoğun eleştirilere maruz kaldığı “Haydi” marşıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Kıraç, şarkıyı aslında 10 yıl önce yaptığını açıkladı: “Bu şarkıyı Avrupa Şampiyonası’ndan 10 sene önce yapmıştım. O dönem çok iyi lanse edememiştik. Klibi sosyal medya için kendim yaptım. Milli takıma destek olmak istedim. Türkiye bir yere yönlendirilsin isteniyor. Bir grup bir yere, bir grup da bir başka yere yönlendirmek istiyor. Mehmetçik ve milli değerlerin ön plana çıkması sanki sizi var olan sistemin içindeymiş gibi algılatıyor. Ben ne oradayım ne buradayım. Sadece vatanımla ilgileniyorum.”