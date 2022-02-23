Covid 19, ünlü sunucunun kocasında ağır hasar bırakmıştı, gözyaşları sel oldu: Bizim için mutlu son yok!

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ZORLU MÜCADELE

Bu sözler ünlü sunucu Kate Garraway'e ait. Sunduğu Good Morning Britain adlı programla tanınan İngiliz sunucu Garraway, 2020 yılında Covid 19'a yakalanıp ölümden dönen ancak vücudunda çok hasar kalan kocası Derek Draper'ın iyileşmesi için gerçekten de büyük bir mücadele veriyor. Çift, gelecek ay özel bir tedavi için Meksika'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor. Kate Garraway ile Derep Draper'ın mücadelesi de ITV kanalında bir belgesel olarak ekrana geldi. Caring For Derek (Derek'e Bakmak) aldı belgeselde Garraway, ailece verdikleri mücadeleyi gözler önüne serdi. Bazen de bu süreçte yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

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2020'DE KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Kate Garraway'in 54 yaşındaki kocası Derek Draper, 2020 yılının mart ayında Covid 19'a yakalandı. Tedavinin bir parçası olarak doktorlar tarafından yapay komaya sokulan Derek Draper, tam 374 gün hastanede kaldı. Virüsün bütün bedenini harap ettiği Draper, sonunda taburcu olup evine gitti. Fakat henüz tam olarak iyileşebilmiş değil. Yatağa bağlı olarak yaşayan ve tekerlekli sandalyeyle hareketini sağlayan Draper şimdi eşiyle birlikte tedavisinin geri kalanı için Meksika'nın Monterrey kentinde bir kliniğe gidiyor. Derek Draper'ın İngiltere ile Meksika arasındaki 16 saatlik uçak yolculuğuna dayanıp dayanamayacağını anlamak için bazı testlere girmesi de gerekti.

ZAMAN ZAMAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Garraway çiftinin yaşadığı bu deneyim, ITV kanalında yayınlanan Caring For Derek adlı belgeselde ekrana yansıdı. Çift, ailece yaşadıkları zorlukları bu belgesel aracılığıyla izleyiciyle paylaşıp benzer durumları yaşayanlara da güç vermeyi amaçlıyor. Derek ile evliliğinden iki çocuk sahibi olan Kate Garraway, programda sadece yaşadıklarını değil bu zorlu süreçte hissettiklerini de gözler önüne serdi. Garraway, belgeselin bir noktasında duygularını, gözyaşlarını da tutamadan şu sözlerle anlattı: "İnsanlar gerçekten kibar ve benim kendilerine ilham verdiğimi söylüyorlar. Ama ben gerçekten büyük bir mücadele veriyorum. Sanırım insanlar için bunu bilmek önemli. Çünkü eminim ki onlar da hayatlarını yaşarken bir şeyler için mücadele ediyorlar."

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'KALICI BİR MUTLU SON YOK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Kate Garraway, kocasının sağlığına kavuşması için verdikleri bu mücadele sırasında hissettiklerini şöyle dile getirdi: "Sanırım en kötü şeylerden biri bu korkunç yalnızlık hissi. Onun orada olduğunu bilmek ama aslında orada olmaması. Bu gerçekten tanımlanamaz bir durum, çok zor. Onu (Derek'i) orada görüyorum ama o aslında yok. Ve kendinizi her zaman yalnız hissediyorsunuz." Garraway sözün bu noktasında hala mutlu sona erişebileceklerini umduğunu itiraf etti ama ardından da ekledi: "Ama sonuç olarak bu 'mutlu son' sürdürülemez gibi görünüyor."

'UYANDIĞINDA YANINDA OLMAK İSTİYORUM'

Kate Garraway, belgeselde günlük rutininden de kesitler paylaştı. Derek Draper'ın bakımını, iki yardımcıyla nöbet değiştirerek üstlenen sunucu, geri kalan zamanında da ev işleriyle ilgileniyor. Draper, uzun süren komadan uyandıktan sonra yürümek için ya eşinin ya da bakıcılarından birinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Bunun nedeni de koma sırasında bacak kaslarının zarar görmesi. Kate Garraway, kocasının gün içinde 16 ile 20 saat arasında uyuduğunu da sözlerine ekledi. Sunucu, The Telegraph'a verdiği bir röportajda bütün gece Derek'in yanında olduğunu çünkü ne zaman uyanacağını bilmediğini anlatmıştı. Buna neden önem verdiğini de şu cümlelerle anlatmıştı: "Kendime hep şunu hatırlatıyorum: Onun yanında olmam önemli. Böylece benim varlığımı hissedebilir. Ve uyandığında da orada olmak istiyorum."

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'NEZAKETİ HAYRINLIK UYANDIRICI'

Kate Garraway'in, eşi Derek Draper'ın iyileşmesi için sarf ettiği çabayı ve ailece yaşadıkları zorlukları gözler önüne seren bu belgesel izleyenleri de etkiledi. Birçok kişi ekranda gördüklerinden sonra sosyal medyada yorum yaptı. Psikolog Jo Hemmings, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hepsinden daha harika olan Kate Garraway'in kocasının en karanlık zamanlarında bile onun itibarını korumasına izin vermesi. Onun alçakgönüllülüğü ve nezaketi hayranlık uyandırıcı" diye yazdı.

'BAŞKALARINA DA DESTEK OLDUNUZ'

Bir başka izleyici de "Ne kadar güzel bir aileniz var. Bu gece sizi izlerken hem gülümsedim hem de ağladım. Yolculuğunuzu paylaşıp başkalarına da destek olduğunuz için teşekkür ederiz" diye görüşünü ifade etti.

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'HAYATLARI HİÇBİR ZAMAN ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

Seyircilerden biri "Sen ve Derek harikasınız. Bunu yaptığınız için teşekkür ederim. Hayatını böyle sergilemek koLay değil ama insanlara verdiğiniz bilgiler harika" diyerek yorum yaptı. Bir başka izleyici de belgeselin kendisinde uyandırdığı duyguları şu sözlerle ifade etti: "Kate ve ailesi için kalbim kırıldı. Onların hayatı hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak, bu gerçekten yürek burkucu."

Bu arada belgeselin yayınlanmasından sonra Kate Garraway sadece olumlu tepkiler almadı. Bazı kişiler Garraway'in "hasta kocasını bir tür gösteri aracı olarak kullandığını" ileri sürüp eleştirdi. Derek Draper'ın iletişim yeteneklerinin henüz yerinde olmadığını savunan bazı kullanıcılar "dolayısıyla kamuoyu karşısına bu şekilde çıkmak isteyip istemediğinini de belirsiz" olduğunu savundu. Bu eleştirilere katıldığını belirten bazı sosyal medya kullanıcıları da " Elbette eleştirilebilir. Ama bunu yaparken sözcükleri dikkatli seçmek, çiftin bunca zor bir durum içinde bir de kalbini kırmamak gerekir" diyerek görüşlerini ifade etti.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Kate Garraway ile eşi Derek Draper 2005 yılında evlendiler. Çiftin 15 yaşında Darcy Mary ve 12 yaşında William Garraway adında iki tane çocuğu bulunuyor. Draper, Kate Garraway'in eski eşi. Sunucu ilk evliliğini 1998 ile 2002 arasında Ian Rumsey ile yapmıştı.