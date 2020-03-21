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Haber Giriş: 21.03.2020 - 10:39,Son Güncelleme:/

Country müzik efsanesi Kenny Rogers hayatını kaybetti

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Country müzik efsanesi Kenny Rogers hayatını kaybetti
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The Gambler, Lady gibi şarkılarıyla müzik dünyasına damga vuran ve "yaşayan efsane" olarak nitelendirilen country müzik efsanesi Kenny Rogers 81 yaşında hayata veda etti. 

 

SKH Music tarafından yapılan açıklamada, müzisyenin kendi evinde,  doğal nedenlerden dolayı ve sevdikleriyle kuşatılmış bir halde son nefesini verdiği belirtildi.

Country müzik efsanesi Kenny Rogers hayatını kaybetti

Amerikalı sanatçı Kenny Rogers'ın ailesi, corona virüs salgını nedeniyle küçük bir tören düzenleneceğini ve sanatçının bu şekilde toprağa verileceğini duyurdu.

Country müzik efsanesi Kenny Rogers hayatını kaybetti

Rogers, “The Gambler,” "Lady," "Islands in the Stream," "Lucille," "She Believes In Me" ve "Through the Years” gibi hit şarkılarıyla tanınıyordu.

Kenny Rogers, kendisi gibi ünlü bir country şarkıcısı olan Dolly Parton ile sık sık işbirliği yapıyordu. İkili birlikte Islands in the Stream," "Love is Strange," "Real Love,'' ve "You Can't Make Old Friends" gibi şarkıları seslendirmişti.

Country müzik efsanesi Kenny Rogers hayatını kaybetti

Tam adı Kenneth Ray Rogers olan Kenny Rogers, 1938 yılında ABD'nin Houston kentinde dünyaya geldi. 1958 yılından beri müzik yapan Rogers, Grammy başta olmak üzere birçok ödüle değer görüldü.

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