Coşkun Yıldız kimdir? Seda Sayan'ın eniştesi olarak tanınıyor
Milas’a bağlı Ören Mahallesi’nde meydana gelen kazada; ünlü sunucu Seda Sayan’ın ablası Nursel Yıldız'ın eşi Coşkun Yıldız ağır yaralandı. Seda Sayan, eniştesi Coşkun Yıldız için dua istedi. Haberler ardından Coşkun Yıldız’ın hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Coşkun Yıldız kimdir?
Seda Sayan'ın eniştesi olarak tanınan Coşkun Yıldız, işletmecilik yapıyor. İşletmeciliğini üstlendiği mekanda sahnede alan Yıldız’ın birçok ünlü isimle çekilmiş fotoğrafı bulunuyor.
Seda Sayan’ın ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile iki yıl önce Ören’de bir villa ve restoran alarak işletmeye başladığı biliniyor. Nursel Yıldız ve Coşkun Yıldız, 14 yıldır evli.
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