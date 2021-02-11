Coşkun Yıldız kimdir? Seda Sayan'ın eniştesi olarak tanınıyor

Seda Sayan'ın eniştesi olarak tanınan Coşkun Yıldız, işletmecilik yapıyor. İşletmeciliğini üstlendiği mekanda sahnede alan Yıldız’ın birçok ünlü isimle çekilmiş fotoğrafı bulunuyor.



Seda Sayan’ın ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile iki yıl önce Ören’de bir villa ve restoran alarak işletmeye başladığı biliniyor. Nursel Yıldız ve Coşkun Yıldız, 14 yıldır evli.