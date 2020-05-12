Coşkun Sabah'tan sosyal mesafeli konser

Coşkun Sabah, salgına karşı önlemlerin alındığı ve sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen festivalde, şarkılarını 65 yaş ve üstü Tuzlalı vatandaşlar için seslendirdi. “Aylar sonra benim için de dışarı çıkmak güzel oldu” diyen ünlü sanatçı, konser sonrası şöyle konuştu:



“Bu konser, bugüne kadar yaptıklarımızın dışında bir anlam taşıyor. Bugün sadece 65 yaş ve üstü konuklarımız var. Pandemi nedeniyle orkestramı yanıma almadım, sadece klavye ve udum vardı. Karantinanın tek bir hayrı dokundu, bu dönemde yeni besteler yaptım. Karantina bittikten sonra halkımız dinleyecek yeni şarkılarımı.”

Mesafeli oturan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, hem Coşkun Sabah’ın konserini izledi hem de spor eğitmeni Eriç Ünal’la egzersiz yaptı. Psikolog Elif Arı

Apakgün de sohbetiyle vatandaşlara moral verdi.