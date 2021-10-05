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Coşkun Sabah'tan Ahmet Selçuk İlkan'a sert tepki: Sen müzik adamı değilsin şairsin!

#Coşkun Sabah#Ahmet Selçuk İlkan#İbo Show
Coşkun Sabahtan Ahmet Selçuk İlkana sert tepki: Sen müzik adamı değilsin şairsin

Ahmet Selçuk İlkan’ın verdiği röportajda Coşkun Sabah hakkında yaptığı “20 yıldır onu uyarmama rağmen sahnede adımı anmadı. Şarkılarımda cayma hakkımı kullansam sahneye çıkıp söyleyecek başka şarkısı yok” açıklamasına yanıt gecikmedi... Canlı yayında isyan eden Sabah, 'sen müzik adamı değilsin şairsin' sözleriyle tepki gösterdi.

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Coşkun Sabah ve Ahmet Selçuk İlkan arasında gerilim artıyor. 'Adımı söylemedi' polemiğiyle gündemde olan ikili bir kez daha karşı karşıya geldi.

Ahmet Selçuk İlkan’ın sözleri Coşkun Sabah’ı kızdırdı. Bugün 2. Sayfa programına katılan Sabah, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İşte Coşkun Sabah’ın açıklamalarından satır başları…

“Bu zat haber olmayı çok sever. Haber olsun diye yapıyor bunları. Ahmet müzik adamı değil, Ahmet şair! Çok iyi bir şair, müzikten de anlamaz… Rol çalmaya çalışıyor, çok ayıp! Neden Türk halkını kandırıyorsun? Sen müzik adamı değilsin şairsin!

‘Şarkılarım’ diyor! Ne şarkısı… İbo Show’a çıktım şarkıyı okudum ‘bana teşekkür etmedi’ diyor. İbo Show’u izlemiş kendisi üç ay sonra beni evimden aldı. Programı izledikten sonra aramızda sıkıntı yoktu. Aylar sonra bir baktım, ‘Coşkun Sabah vefasızdır’ demiş… Biz İbo Show’dan sonra bir araya geldik hiçbir problem yoktu. Gündem olmak için söyledi bunları.  Ahmet haberi çok seviyor, röportaj vermeye bayılıyor. Ben kendi tırnaklarımla geldim, kendi gücümle geldim hiç kimseye de harcatmam kendimi!”

Coşkun Sabahtan Ahmet Selçuk İlkana sert tepki: Sen müzik adamı değilsin şairsin

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Ahmet Selçuk İlkan programa bağlanmak istedi. Coşkun Sabah sunucuları stüdyoyu terk etmekle tehdit etti.

Bunun adı nankörlük

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#Coşkun Sabah#Ahmet Selçuk İlkan#İbo Show