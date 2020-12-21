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Haber Giriş: 21.12.2020 - 12:37 | Son Güncelleme:

Coşkun Sabah röportajının ses kayıtları yayınlandı

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Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta Gazetesi’ne verdiği röportajında kızının bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı infial uyandırdı.

Coşkun Sabah, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak tepki çeken durumla ilgili açıklama yaptı.

Ünlü müzisyen Posta gazetesi tarafından kendisine iftira atıldığını söyleyerek, “İspat edilsin, ses kaydını istiyorum” dedi. Bunun üzerine sunucumuz Hakan Ural’ın röportajın “Ben bir kez Diyarbakırlıyım. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üzerine düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer” cümlesini okuyarak bu sözleri sarf edip etmediğini sorması üzerine de “Ben bunları söyledim, bunda ne var?” ifadelerini kullandı.

Ardından programımızda ilk kez müzisyen ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı. Röportajın içeriğinin birebir örtüşmesinin üzerine “Bunda bir şey yok ama ben ötekileştirmedim, ben sadece başlıkta yazılan cümleyi ben söylemedim” ifadesini kullandı.

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Coşkun Sabahtan tartışma yaratacak sözler: Ben İzmirli değil Diyarbakırlıyım, kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem
Coşkun Sabah'tan tartışma yaratacak sözler: Ben İzmirli değil Diyarbakırlıyım, kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem
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