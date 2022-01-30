Coşkun Sabah'ı dolandırdılar!

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Yumurta işinde dolandırıldı

Bir süre önce Eskişehir’de tavuk çiftliği kurarak yumurta işine giren Coşkun Sabah dolandırıldı!

Sanatçı, kendisini 500 bin lira dolandırdığını iddia ettiği ortağıyla yollarını ayırdı: “14 bin tavuktan aylarca zarar ettik. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış! Hemen kestim biletini. Çok şükür işleri yoluna koydum. Şimdi 14 bin tavuktan günlük ortalama 12 bin yumurta üretiyoruz. Artık bu işte daha tecrübeliyim ve akıllandım.”

Aynur’un sokak hayvanı mücadelesi

Kadıköy Fenerbahçe’de oturan Aynur Aydın’ın başı, sitenin yöneticisiyle dertte. Sebep ise sokak hayvanları.

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İddiaya göre dışarıdan yöneticilik yapan kişi, site çevresinde sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklamış! Hatta site kuralları arasına “Hayvan beslemek yasaktır” maddesini de ekletmiş.

Aynur Aydın, kapısına kadar dayanan ve kendisine bu konuda baskı uygulayan yöneticiden şikayetçi olmuş. Avukatını devreye soktuğunu, ancak yöneticinin telefonlarına çıkmadığını söyleyen şarkıcı, “Sokaktaki canları beslemekten vazgeçmem” diyor.

Geleceğe yatırım

Bodrum’da bir evi bulunan Fatih Ürek, şimdi de Marmaris’ten denize yakın bahçeli bir ev almaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, arkadaşlarının tavsiyesiyle belirlediği birkaç eve şubat ayında gidip bakacak ve aralarından birinde karar kılacak. Gelecekte İstanbul yerine Ege’de yaşamak isteyen Ürek, alacağı ev için 3 milyon lira bütçe ayırmış...