Coşkun Sabah: Sözlerim yanlış anlaşıldı

Ünlü şarkıcı bir röportajında pandemi döneminin kendisini de vurduğunu söylemiş “Ancak 3 ay idare edebilirim, 450 bin TL’yi 4 ayda harcıyorum. Parayla işi olmayan beni anlamaz ”demişti.

Bu sözleri tepki çeken Sabah, sözlerinin yanlış aktarıldığını ifade ederek internet gazetecilerine tepki gösterdi.