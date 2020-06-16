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Haber Giriş: 16.06.2020 - 12:44,Son Güncelleme:

Coşkun Sabah: Sözlerim yanlış anlaşıldı

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Coşkun Sabah: Sözlerim yanlış anlaşıldı
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Coşkun Sabah, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Olur Hayatta” programına görüntülü bağlandı.

Ünlü şarkıcı bir röportajında pandemi döneminin kendisini de vurduğunu söylemiş  “Ancak 3 ay idare edebilirim, 450 bin TL’yi 4 ayda harcıyorum. Parayla işi olmayan beni anlamaz ”demişti.

Bu sözleri tepki çeken Sabah, sözlerinin yanlış aktarıldığını ifade ederek internet gazetecilerine tepki gösterdi.

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