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Haber Giriş: 12.04.2020 - 12:24,Son Güncelleme:

Coşkun Sabah: 3-4 ay dayanırım ama sonrasında çok sıkıntı çekerim

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Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, corona virüs nedeniyle konserlerinin iptal edildiği belirterek " 3-4 ay dayanırım ama hazıra dağ dayanmaz" dedi.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan ünlü sanatçı 23 gündür karantinada olduğu belirterek " Artık bambaşka bir hayatımız oldu. Konserlerimiz iptal oldu ve ne zaman başlayacağı belli değil. Rakam söylemek istemiyorum ama çok zararım var. Hazıra dağ dayanmaz. 3-4 ay dayanırım ama sonrasını bilemiyorum. Biliyorsunuz ayrılık döneminde yüklü bir tazminat ödedim." dedi.

 

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