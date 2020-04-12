Coşkun Sabah: 3-4 ay dayanırım ama sonrasında çok sıkıntı çekerim

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan ünlü sanatçı 23 gündür karantinada olduğu belirterek " Artık bambaşka bir hayatımız oldu. Konserlerimiz iptal oldu ve ne zaman başlayacağı belli değil. Rakam söylemek istemiyorum ama çok zararım var. Hazıra dağ dayanmaz. 3-4 ay dayanırım ama sonrasını bilemiyorum. Biliyorsunuz ayrılık döneminde yüklü bir tazminat ödedim." dedi.



