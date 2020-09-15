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KOCAELİ (İHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 11:34 | Son Güncelleme:

Coronavirüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımda

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Coronavirüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımda
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Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden birisi olan Cimilli İbo, rahatsızlanarak gittiği Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki hastanede coronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan sanatçının durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden birisi olan Cimilli İbo, rahatsızlanarak gittiği Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki hastanede corona virüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan sanatçının durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Karadeniz’in sevilen ses sanatçılarından birisi olan ve Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer, cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca Kocaeli'de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan coronavirüs testi pozitif çıkan sanatçı, tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakımda tedavisi süren Özer'in tedaviye olumlu cevap verdiği öğrenildi. Böbrek yetmezliği de bulunan sanatçının yaklaşık 25 gün önce de Kocaeli’de bulunan evinde rahatsızlandığı belirtildi. Karadenizli sanatçının durumunun iyiye gitmesi için önümüzdeki 40 saatin büyük önem taşıdığı öğrenildi.

 

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