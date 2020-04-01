Corona virüsüne yakalanan anneannesi hayatını kaybetmişti... Ünlü oyuncu Pınar Deniz’den yeni açıklama geldi
Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in anneannesi corona virüsüne yakalanmış, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti.
Bu acı haber alan Pınar Deniz, büyük üzüntü yaşamıştı. Ailesinin geri kalanı da karantinaya alınan Deniz'den yeni açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından başsağlığı dileklerinde bulunanlara teşekkür eden Deniz, 'Baş sağlığı dilekleriniz için teşekkür ederim. Ailemin geri kalanı taburcu oldu. Hepimiz iyiyiz, evimizdeyiz. Güzel günler gelecek! Umutlu kalın.' mesajını paylaştı.
Pınar Deniz anneannesinin hastaneye kaldırıldığını böyle anlatmıştı;
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