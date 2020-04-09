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Haber Giriş: 09.04.2020 - 12:19,Son Güncelleme:/

'Seni yendim corona' Corona virüs tedavisi gören Burak Akkul'dan güzel haber

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’Çok Gezenti’ programı sunucu Burak Akkul koronavirüsü yendiğini hastane odasından duyurdu.

Eşi Seda Akkul ile çektiği videoyu paylaşan Burak Akkul, "20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesi’nde Dr. Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Seda Akkul ile 2. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz" dedi. (DHA)

 

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