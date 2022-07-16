Çoraplarını ters çevirip giyiyor! İşte nedeni...

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SERTAB ERENER

Çorapları neden ters giyiyor

· Sertab Erener’in meslektaşı Levent Yüksel ile 1990-96 yılları arasında evli olduğunu biliyor muydunuz? Çift, boşanma haberini “13 yıl sonunda aşkımız; kardeş, baba, anne duygularına dönüştü” sözleri ile duyurmuş.

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· 2003 Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Everyway That I Can” şarkısı ile birinciliği ülkemize kazandıran Sertab Erener, uzun bir süre Sezen Aksu’nun vokalistliğini yapmış. Erener, Sezen Aksu’nun teklifini “Ben zaten solistim” diyerek geri çevirse de o yıllar yakın arkadaşı olan Levent Yüksel’in ısrarı üzerine kabul etmiş.· 11 yaşında yakalandığı ülseratif kolit (bağırsak hastalığı) nedeniyle zor günler geçirmiş. 20 yıl bu hastalıkla uğraşan şarkıcı, 1993 ve 1994’te ABD’ye giderek üç kez ameliyat masasına yatmış. Doktorlar bağırsağı dışarı çıkardığı için 1 yıl boyuncu elinde torbayla dolaşmış.· Şarkıcılığın yanı sıra eğitimci bir kişiliğe sahip olan Erener, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde bir yıl öğretmenlik yapmış.

· Avukat olan babası Nizamettin Erener de müzikle ilgilenmiş. İstanbul radyosunda solistlik yapan babası, Zeki Müren’le birlikte büyük usta Şerif İçli’den ders almış.· Müzikteki başarısını uluslararası alana taşıyan Erener, “Private Emotion” şarkısında Ricky Martin’le düet yapmış.

· Özel şoförü yanlışlıkla iki kere arabayla ayağının üzerinden geçmiş. Neyse ki bu talihsiz kazayı yara almadan atlatmış.· Çorapların dikişlerinden rahatsız olduğu için bazı çoraplarını ters çevirerek giyiyormuş.

ALPER KUL

Martı dövmesi pişmanlığı

· Oyuncu Alper Kul’un çocukken veteriner olmak gibi hayali varmış.



· Ünlü olmadan önce tezgâhtarlık, otobüs bilet satış yetkilisi, kargoculuk, kamyonet şoförlüğü, garsonluk, at çiftliği işletmeciliği, bahçıvanlık gibi birçok meslekte çalışmış.

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· Fatih’te doğan oyuncunun çocukluğu Bizans sarnıçları, Osmanlı camii avlusu ve Roma su kemeri gibi alanlarda koşturarak geçmiş.· 18 yaşında Karadeniz’in azgın sularında ters akıntıya kapılınca boğulmaktan son anda kurtulmuş. O günden sonra deniz korkusu var.

· Tiyatro oyunlarından önce uyguladığı ritüelleri varmış ve bunları uygulamaz ise sorun çıkacağına inanıyormuş.· Çizgi sayma, tek ve çift sayı sayma, simetri ve düzen gibi uzun zamandır mücadele verdiği takıntıları varmış.

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· Meraklı bir insanmış ve bu merakı onu Hititler’i araştırmaya kadar götürmüş. Hititoloji seminerlerine kil tablet yazmış. Şimdiki hedefi ise Frigler’i araştırmakmış.· 1993 yılında koluna yaptırdığı martı dövmesi yüzünden büyük pişmanlık duyuyormuş.

ŞEYMA PEÇE

Nilüfer’in asistanlığını yapmış

· Genç oyuncu Şeyma Peçe, çocukken birçok meslek hayali kurmuş. Mahallede oturan hostes komşularını bavullarıyla yolculuğa çıkarken gördüğü için ilk hayali hostes olmakmış.

· Ailesinin ilgisini çekmeye çalışan bir çocuk olan Peçe, küçük yaşta yazmaya başladığı tiyatro oyunlarını arkadaşlarıyla birlikte sahnelemeye çalışırmış.· İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü severek okumuş. Arkeoloji ve tarihe oldukça ilgiliymiş.· Sanat tarihini bitirdikten sonra bir süre bienallerde çalışmış.

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· Bir dönem şarkıcı Nilüfer’in asistanlığını yapmış.· Günlük tuttuğu defterini yanında bulunduruyormuş. Ayrıca kendisine iyi geldiğine inandığı ay taşını mutlaka üzerinde taşırmış.· Yeni yerler keşfetmek ve analog makinelerle çekim yapmak en büyük zevkleri arasındaymış.