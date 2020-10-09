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Haber Giriş: 09.10.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

Çoraba kadar her şey çok iyiydi

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Çoraba kadar her şey çok iyiydi
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Tulumun modeli, renkleri, çantası, botları hepsi şahane.

O güzel fiziğe ne giyse yakışır zaten.
Ama bazen “görünmez nasıl olsa” diye düştüğümüz tuzağa Burcu Kıratlı da düşmüş.
O çorap, ne kadar aşağıya itersek itelim yürürken bottan çıkar.
Haliyle o güzelim kombini bozmuş olur.
Naçizane bir tavsiye de saçlarının boyuna...
Çok uzun saç zarafetin önüne geçiyor.
Boyundan en az 10 santim kestirse çok daha elegan görüneceğinden eminim.

Çoraba kadar her şey çok iyiydi



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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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