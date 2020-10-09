Çoraba kadar her şey çok iyiydi

O güzel fiziğe ne giyse yakışır zaten.

Ama bazen “görünmez nasıl olsa” diye düştüğümüz tuzağa Burcu Kıratlı da düşmüş.

O çorap, ne kadar aşağıya itersek itelim yürürken bottan çıkar.

Haliyle o güzelim kombini bozmuş olur.

Naçizane bir tavsiye de saçlarının boyuna...

Çok uzun saç zarafetin önüne geçiyor.

Boyundan en az 10 santim kestirse çok daha elegan görüneceğinden eminim.







