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Çoraba kadar her şey çok iyiydi
Tulumun modeli, renkleri, çantası, botları hepsi şahane.
O güzel fiziğe ne giyse yakışır zaten.
Ama bazen “görünmez nasıl olsa” diye düştüğümüz tuzağa Burcu Kıratlı da düşmüş.
O çorap, ne kadar aşağıya itersek itelim yürürken bottan çıkar.
Haliyle o güzelim kombini bozmuş olur.
Naçizane bir tavsiye de saçlarının boyuna...
Çok uzun saç zarafetin önüne geçiyor.
Boyundan en az 10 santim kestirse çok daha elegan görüneceğinden eminim.
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