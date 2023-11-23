Doğum yaptıktan sonra büyük oğlumu getirdiler... Kardeşinin göbek bağını o kesti... O ne muhteşem bir andı öyle!

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Ama dünyanın yakından tanıdığı bir ünlü bu konuda duyanları şoke eden bir açıklama yaptı. Eşiyle evliliğinden dünyaya gelen dört oğlunun doğumunda da babasının kendisiyle birlikte doğum odasına girdiğini söyledi.

Kulağa tuhaf gelen bu açıklamayı yapan kişi, futbol sahalarının yıldızı Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney.

37 yaşındaki Rooney, Giovanna Fletcher'ın sunduğu Happy Mum, Happy Baby (Mutlu Anne, Mutlu Bebek) adlı podcast yayınına konuk oldu.

Orada da çocukları, 14 yaşındaki Kai, 10 yaşındaki Klay, 7 yaşındaki Kit ve beş yaşındaki Cass'ın doğumu sırasında, babası Tony ve annesi Colette'in de kendisiyle birlikte doğum odasına girdiklerini anlattı.

Tabii ki 38 yaşındaki kocası Wayne Rooney'in de kendisi doğum yaparken yanında olduğunu sözlerine ekledi.

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'BİZ BİR AİLEYİZ... HERKES HER ŞEYE DAHİL OLMALI'

Coleen Rooney, bu durumun kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Dört çocuk annesi Rooney "Babam dört oğlumun doğumunda da benim yanımdaydı. Bu bazen insanların anlamadığı bir durum. Babam hiçbir zaman geri planda olmadı, hep en tepede kaldı" diye anlattı durumu.

Doğum odasına bile kalabalık girmelerinin nedenini de "bir aile olarak yaptıkları her şeye herkesi dahil etmek" olarak açıkladı.

"Torunu dünyaya gelirken babamın da orada olmasını istedim" diyen Coleen Rooney sözlerini şöyle sürdürdü: "Onların çocuklara olan sevgisini biliyorum. Bu herkes için mutlu bir an. Hastane de tüm ailemin yanımda olmasına izin verdiği için şanslı hissediyorum" diye sürdürdü sözlerini Rooney.

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'EN KÜÇÜK BEBEĞİMİN GÖBEK BAĞINI EN BÜYÜK OĞLUM KESTİ'

Rooney'in yaptığı ilginç açıklamalar bununla da sınırlı değil. En küçük oğlu Cass'ı dünyaya getirirken, ilk göz ağrısı Kai'nin de doğum odasına girmek istediğini söyledi.

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Fakat buna izin vermediğini ama Kai'nin kardeşi dünyaya geldikten sonra onun göbek bağını kestiğini sözlerine ekledi.

En büyük oğlu Kai'nin, dördüncü hamileliği sırasında bütün süreçle yakından ilgilendiğini anlatan Coleen Rooney "Bana bebek dünyaya gelirken orada olup olamayacağını sordu. Ama o sırada yan odada yanıma geleceği zamanı bekliyordu" diye anlattı.

Sonra da çarpıcı açıklamalarını şöyle sürdürdü Rooney "Doğum yaptığımda yanımda değildi. Çok güzel bir andı ama onun görmesi pek hoş değildi. O yandaki bekleme odasındaydı. Cass'ı doğurduktan sonra Kai'yi yanıma getirdiler. Ona kardeşinin göbek bağını kesmek isteyip istemediğini sordum. Bunun sorun olmadığını söyledi ve kardeşinin göbek bağını kesti."

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Coleen Rooney o anları videoya kaydettiğini de sözlerine ekledi. Sonra da şunları söyledi: " Videoyu tekrar izledim. Çok güzel bir andı."

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İLK HAMİLELİĞİNDE DÜŞÜK YAPTI: Coleen Rooney, Wayne Rooney ile evliliğinden şu anda dört çocuk dünyaya getirmiş durumda. Fakat oğullarını dünyaya getirmeden önce bir kez hamile kalıp düşük yapmıştı. O sırada kendisinin de çok üzüldüğünü ama kocası Wayne'in bu kayıp nedeniyle yıkıldığını sözlerine ekledi Coleen Rooney.





NASIL ALDATILDIĞINI KİTABINDA ANLATMIŞTI

Coleen Rooney, bir süredir gündemin ilk sıralarında. Ama bunun nedeni konuk olduğu podcast yayınında anlattıkları değil. Bugüne kadar üzerinde çok fazla durmadığı bir konu hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar.

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Rooney, kaleme aldığı ve anılarını topladığı My Account, Mrs Rooney adlı kitapta henüz evlenmeden önce Wayne Rooney'in kendisini aynı anda bir değil iki hayat kadınıyla aldattığını yazdı.

Rooney kitabında o dönemi şöyle anlattı: "Bu hikaye Wayne daha 16 yaşındayken Liverpool'daki bir masaj salonuna gidip orada fahişelerle vakit geçirmesiydi. Wayne beni oturttu ve bu konuda söylenenlerin doğru olduğunu hatta olayın ulusal basına yansıyacağını söyledi. Kafam karıştı ve incindim. Onunla konuşamıyordum bile."

Coleen Rooney, sadece üzülmekle kalmayıp bunun da ötesinde utandığını da belirtti. Coleen, bu olayın ardından bu ilişkinin bir geleceği olup olmadığı konusunda endişeye kapıldığını da gizlemedi.

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Sonrasında olanlar hakkında da şunları yazdı: " Herkes biliyordu ve herkesin bir fikri vardı. Neyin iyi olduğuna ya da ne istediğime karar veremeden korkunç bir rüyada gibi oturdum kaldım."

İÇİNDEN YÜKSELEN SESİ DİNLEDİ

Sonra Coleen'in anlattığına göre içinden bir ses ona aceleyle ve bunca öfke içindeyken bir karar vermemesi gerektiğini söyledi.

Tabii ki Coleen, içinden yükselen bu sesi dinledi ve öfkesinin geçmesini bekledi. Çünkü çift, ilişkilerinin gençlik dönemindeki bu ihanete rağmen 2008 yılında evlendi. Hatta dört tane de çocukları oldu.

Sevgilisinin ihanetiyle nasıl başa çıktığına dönersek... Coleen Rooney o sırada kendisinin de henüz 18 yaşında olduğunu ve hem üzgün olduğunu hem de kafasının karıştığını satırlarına ekledi.

Böyle bir durumla başa çıkmaya çalışmanın da ne kadar kalp kırıcı olduğunu anlattı.

O sırada Wayne hakkındaki hislerini ayırt edemediğini ama öte yandan ailesinin de onu korumaya çalıştığını fark ettiğini yazdı Coleen.





HİKAYEYİ BİR DE ONDAN DİNLEMEYE KARAR VERDİ

Sonra mantığıyla hareket ederek bir karar verdi Coleen Rooney.: Wayne ile konuşmak ve hikayeyi bir de onun tarafından dinlemek!

İkili Coleen'in teyzesinin evinde herkesten gizli bir buluşma ayarladı. Orada Wayne ona her şeyi anlattı. Ama bu konuda konuşulan bazı ayrıntıların da uydurma olduğunu belirtti.

O konuşmanın ardından iki genç Blackpool'da bir plaja gitti. Hayatlarını normal bir hale sokma çabasının bir parçasıydı bu. Orada da geleceklerini tartıştılar.





ÖZÜR DİLEDİ, O DA KABUL ETTİ

Zaten bu konuşmanın üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra da Coleen, Wayne'in özürünü kabul etti.

O anları da şöyle anlattı Coleen Rooney "Bunun ne kadar kötü ve ne kadar yanlış olduğunu biliyordu. Sürekli olarak yere bakıyordu ve beni böyle bir duruma düşürdüğü için kendini ne kadar kötü hissettiğini söyledi."

Bütün bunların ardından Coleen, sevgilisi Wayne'i affetti ve çift bugünlere geldi.





ÇOCUKLUKLARINDAN BERİ TANIŞIYORLAR

Aslında Coleen ve Wayne'in birbirlerinden kolay kopmamalarının nedeni ikisinin de birbirlerinin çocukluk aşkı olması. İkili, Liverpool'da aynı bölgede yaşıyordu. Tanıştıklarında ikisi de henüz 10'lu yaşlarında çocuklardı.

İlk gençlik yıllarında da birbirlerinin flörtü oldular. Wayne, 17 yaşına geldiğinde bölgenin Liverpool'dan sonraki en ünlü futbol takımı Everton ile anlaşma imzaladı. Sonra da futbolcu olarak kariyerine başladı.

Wayne'in kariyerinin ilk yıllarında en büyük destekçisi Coleen oldu.

Çocukluk aşıkları Wayne ve Coleen, 2008 yılında İtalya'da "aşıkların kasabası" olarak bilinen Portofino'da gösterişli bir törenle evlendiler.