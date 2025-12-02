Çoktan bir başkasıyla nişanlanıp iki çocuk doğurdu… Eski kocasıyla kavgasıysa senelerdir bitmedi: Ver bakalım emeklilik paralarını!

Haberin Devamı

Ünlü oyuncular Channing Tatum ve Jenna Dewan'ın boşanma sürecindeki para kavgaları ve en sonunda vardıkları anlaşmalarına dair önemli detaylar, yıllar süren mahkeme mücadelelerinin ardından ortaya çıktı.

Bir dönemin mutlu çifti ayrıldıktan sonra para paylaşımı yapabilmek için 6 yıl mahkemede savaş verdi

ESKİ EŞLERİN YILLAR SÜREN PARA KAVGASI BÖYLE BİTTİ

45 yaşındaki Tatum ve 44 yaşındaki Dewan'ın mahkemeye sundukları belgelerde, anlaşmaları uyarınca Dewan ve Tatum'ın üye oldukları oyunculuk sendikasının emeklilik planı kapsamında birbirlerinin emeklilik gelirlerinin yüzde 50'sine hak kazandığı ortaya çıktı.

Bu şaşırtıcı anlaşma sadece ikilinin yaklaşık dokuz yıl süren evlilikleri boyunca kazandıkları parayı almalarına hak tanıyor ancak yine de boşanma anlaşmasının emeklilik gelirlerini de kapsayacak hale gelmesi alışılmadık bir durum.

Channing Tatum ve Jenna Dewan, ayrıldıktan altı yıl sonra, Eylül 2024'te boşanmalarını kesinleştirebilmişti. Bu arada ikisi de çoktan kendilerine yeni hayatlar kurdu.

KIZLARI UĞRUNA DOSTLUĞA DEVAM

Eski çiftin şu anda 12 yaşında olan kızları Everly'nin velayeti iki ünlü oyuncu tarafından ortak şekilde paylaşılıyor.

Jenna Dewan eski eşi Channing Tatum'un büyük bir servet kazandığı film serisinden payına düşen parayı istedi ve bu filmin onlar evliyken yapıldığını ve kendi emeğinin de olduğunu iddia etti

Jenna Dewan 2018 yılında mahkemeye giderek boşanma davası açmıştı. Eski çift, Channing Tatum'un evliyken çektiği ve büyük beğeni toplayarak bir seriye dönüşen “Magic Mike" filminden elde ettiği gelir konusunda uzun bir mücadeleye girmişti.

BİRİ "OYALIYOR" DEDİ, BİRİ DE "BU PARA HAKKIM" DİYE SAVAŞTI

Channing Tatum eski eşini boşanmayı uzatmak için "geciktirme taktiği" kullanmakla suçlamış, Jenna Dewan ise kocasının bu filmi çekerken evli olduklarını, kazanılan paralarda kendi emeği olduğunu da söyleyerek mücadeleden vazgeçmemişti.

Jenna Dewan bir yandan Channing Tatum'dan doğan kızını büyütürken bir yandan da iki kere daha anne oldu

6 yıllık bir dava sürecinden sonra en sonunda anlaşmaya varan eski eşlerin arası da böylece düzelmeye başladı, Channing Tatum verdiği bir röportajda Jenna Dewan’la kavgayı bıraktıklarını söyledi ve "Jenna ve ben şimdi iyiyiz, ama özellikle genç yaşımızda aramızın böyle bozulması acı verici bir ayrılıktı” dedi.

Bu ayrılık ve para kavgası bitmeyip yıllarca devam edince hem Tatum hem de Dewan, yollarına başka aşklarla devam ettiler.

Channing Tatum kızının hep yanında olmasını istediğini, onu çok özlediğini söylemişti

ESKİ EŞİ ÇOKTAN YENİDEN ÇOLUK ÇOCUĞA KARIŞTI

Channing Tatum bir başka ünlü oyuncu Zoe Kravitz’le nişanlanıp ayrıldı. Şimdilerde ise 26 yaşındaki model Inka Williams’la büyük bir aşk yaşıyor.

Jenna Dewan ise 2020'den beri aktör Steve Kazee ile nişanlı. Çiftin bu davalar devam ederken iki çocuğu bile oldu; 5 yaşında Callum adında bir erkek ve 1 yaşında Rhiannon adında bir kız çocuk…